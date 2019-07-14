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نسبة اقبال الامنيين والعسكريين على الانتخابات البلدية الجزئية بدائرة باردو بلغت 3,64 بالمائة (فاروق بوعسكر)

Dimanche 14 Juillet 2019

Dimanche 14 Juillet 2019
وات - أفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للمستقلة فاروق بوعسكر بأن نسبة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية الجزئية لدائرة باردو بلغت 3,64 بالمائة، والتى تمت أمس السبت قبل يوم من اقتراع المدنيين في مكتب اقتراع وحيد.

وبين بوعسكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء صباح اليوم الأحد أن عدد الامنيين والعسكريين المسجلين في قائمة الناخبين بدائرة باردو يبلغ 272 مواطنا في حين يبلغ عدد الناخبين المدنيين المسجلين 44600 من بين متساكني باردو البالغ عددهم حوالي 70 الف ساكن.


وبخصوص فرز أصوات الامنيين والعسكريين أوضح بوعسكر أنه سيتم خلط صندوق اقتراع هذه الفئة من الناخبين مع بقية الصناديق حتى لا يتم التعرف على توجهاتهم في الانتخابات، موضحا بالنسبة لانتخابات المدنيين أنه وبعد غلق مراكز الاقتراع يتم فرز الأصوات حينيا ، ثم سيقع تعمير محاضر الفرز وتعليقها على مكاتب الاقتراع، ثم اعداد محضر التجميع الذي يضم خلاصة محاضر 82 مكتبا.
وأضاف أنه من المنتظر أن يعقد مجلس هيئة الانتخابات اجتماعا في حدود العاشرة من صباح الغد للنظر في محضرالتجميع والمصادقة على النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية .

وأفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على صفحتها الرسمية بمواقع الفايسبوك، بأن نسبة الإقبال الخاصة باقتراع المدنيين للانتخابات البلدية الجزئية بباردو بلغت إلى غاية الساعة التاسعة صباحا 1,71% ( 764 مقترعا من بين 44626 مسجلا ).


وتتنافس 10قائمات انتخابية من بينها 6 حزبية على 30 مقعدا في دائرة باردو وذلك بعد استقالة اغلب أعضاء المكتب البلدي السابق نهاية أفريل الماضي (18 من 30 عضوا).
ومن المنتظر ان يتم الاعلان عن النتائج الأولوية للانتخابات البلدية الجزئية في أجل أقصاه 16 جويلية الجا ري والنتائج النهاية يوم 21 أوت القادم على أقصى تقدير.
يذكر ان 14 مركز اقتراع يضم 82 مكتب اقتراع فتحت ابوابها صباح اليوم الاحد منذ الساعة الثامنة لاستقبال الناخبين على ان تقفل في حدود الساعة السادسة مساء .

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Sénégal - Tunisie
    20:00: Algérie - Nigeria
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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