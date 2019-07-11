روني الطرابلسي يرد على السفير الأوروبي : إقتصاد فرنسا أيضا محكوم بقبضة بعض العائلات ،و أستغرب من إبداء الأجانب لآرائهم في الإقتصاد التونسي

Jeudi 11 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج ميدي شو على أمواج إذاعة موزاييك اف ام ،أعرب وزير السياحة روني الطرابلسي عن إستغرابه من تصريحات السفير الأوروبي بتونس باتريس بيرغاميني التي أدلى بها لمراسل صحيفة لوموند في تونس فيريديريك روبن و نشرت على موقع الصحيفة المذكورة ،و التي قال فيها أن الإقتصاد التونسي تحت سيطرة مجموعات عائلية و إحتكارية ترفض الثقافة التنافسية ،و أضاف الطرابلسي قائلا "في فرنسا أيضا هناك عائلات تتحكم في بعض القطاعات الإقتصادية "
و أضاف وزير السياحة قائلا ''تونس بلد صغير وفيها رجال أعمال يعملون بجد ويساهمون في إدخال العملة الصعبة للبلاد... أستغرب كيف يقوم أجنبي بإبداء رأيه في اقتصاد تونس؟".
و أضاف وزير السياحة قائلا ''تونس بلد صغير وفيها رجال أعمال يعملون بجد ويساهمون في إدخال العملة الصعبة للبلاد... أستغرب كيف يقوم أجنبي بإبداء رأيه في اقتصاد تونس؟".
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Par:essoltan (France )
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