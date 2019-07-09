محمد الفاضل محفوظ يستقبل كاتب الدولة الألماني كريستيان لانج

Mardi 09 Juillet 2019



باب نات

- استقبل محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مساء اليوم كريستيان لانج Christian Lange كاتب الدولة الألماني لدى وزير العدل وحماية المستهلك، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها المسؤول الألماني إلى تونس.وتناول اللقاء أوجه التعاون رفيع المستوى الذي يجمع البلدين في الميادين المتصلة بتطوير المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز مسار تركيز الهيئات الدستورية والمستقلة والتوقّي من الخطاب المتطرف والعنيف وآفاق مزيد تطوير فرص الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وجرى اللقاء بحضور اندرياس رينيكه Andreas Reinicke سفير ألمانيا بتونس.