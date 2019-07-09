القصرين : تقدّم أشغال مشروع المنتزه الحضري''وادي الدرب'' بالحي الأولمبي بنسبة تناهز 60 بالمائة

Mardi 09 Juillet 2019



وات

- ناهزت حاليا نسبة تقدم أشغال مشروع المنتزه الحضري " وادي الدرب " بالحي الأولمبي في مدينة القصرين ، التي انطلقت في 14 جانفي المنقضي ، 60 بالمائة ومن المؤمل أن تستكمل في أواخر سنة 2019 وفق ما ذكره الممثل الجهوي للبيئة بالقصرين ماجد حقي.وأوضح حقي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن الكلفة الجملية لهذا المشروع المبرمج منذ سنة 2009 تقدر حاليا ب1 مليون و100 ألف دينار وقد انطلقت أشغاله سنة 2010 ولكن عند إنطلاقها تمت ملاحظة نقص في بعض العناصر في الدراسة الأولية منها تهيئة المنحدر الموجود بالمنتزه وإحداث شبكة لتصريف المياه المستعملة وتركيز شبكة الإضاءة الخارجية فتم طلب تمويل إضافي من وزارة البيئة لإضافة هذه العناصر الضرورية للمشروع غير أنه طال الإنتظار، مضيفا أن أشغال المشروع توقفت إبان أحداث الثورة وتعرضت جل مكوناته المنجزة الى التهشيم والسرقة في جوان 2012 فتم فسخ الصفقة بالتراضي مع المقاول وبقيت الأشغال متوقّفة إلى أن تم إستئنافها في 14 جانفي 2019 بعد توفير الاعتمادات اللازمة للمشروع وإبرام صفقة مع مقاول ثان .وذكر ، في سياق متصل ، أن المنتزه يتكون من بوابة ومطعم ومركز إستقبال وقطب رياضي صغير وملعب وسياج ويمسح موقعه 2 فاصل 5 هكتارات، مضيفا أنه يتموقع فوق هضبة تكسوها أشجار الصنوبر الحلبي ويطلّ من الناحية الشرقية على المسرح الروماني والموقع الأثري السيليوم الذي خضع السنة الفارطة إلى عملية تهيئة وصيانة.وعبّر ذات المصدر عن تخوذفه من فسخ الصفقة مع المقاول الثاني بسبب وجود بعض الإشكاليات الفنية المتعلقة بالسيولة وانعاكاسات ذلك على المشروع الذي طال انتظاره من قبل أهالي الجهة باعتباره المتنفس الوحيد بالولاية .ويشار إلى أن والي القصرين سمير بوقديدة أدى مؤخرا زيارة ميدانية إلى موقع المشروع للإطلاع على سير أشغاله واستحثاث إنجازه في الآجال المحددة له والمقدرة بـــــ8 أشهر .