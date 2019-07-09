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الكاف: المجلس البلدي يقر إجراءات لمقاومة الانتصاب الفوضوي وسوء التصرف في اللزمات

Mardi 09 Juillet 2019

Mardi 09 Juillet 2019
وات - أقرت بلدية الكاف، خلال الأيام القليلة الماضية، إجراءات جديدة ترمي إلى مقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي وسوء التصرف في اللزمات البلدية، وفق ما أفاد به نائب رئيس بلدية الكاف، الحبيب الفرشيشي، لمراسل (وات) بالجهة.

وبيّن المصدر المذكور، أن قرار المجلس البلدي يتمثل في إلغاء اتفاقية اللزمة المتصلة بالتصرف في الوقوف والتوقف للعربات، وذلك على خلفية تشكي المزودين من ارتفاع المعاليم الموظفة على عرباتهم من طرف المستلزم، نظرا لعدم احترام هذا الأخير للمعاليم المضمنة بكراس الشروط، مضيفا أنه تم التنبيه عليه بضرورة احترام لاتفاق قبل فسخ عقد اللزمة معه.


وفي ما يتعلق بالانتصاب الفوضوي، أوضح الفرشيشي أنه وفي إطار تفاعل إدارة البلديّة مع تذمرات الباعة المنتصبين بالأسواق الأسبوعية، فإن المجلس البلدي على استعداد لتطبيق القانون على كل المخالفين خاصة وأن معاليم الانتصاب محددة في كراس الشروط وتضبط حسب مقاييس واضحة، على حد تعبيره.

  
  
     
  
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