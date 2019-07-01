Radio Babnet Tunisie On Air: Maher Attar - Igri Ya Moug  

جلسة عمل بين وزارتي الداخلية والصحة لبحث سبل تدعيم تأمين المؤسسات الصحيّة

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
باب نات - انعقدت صباح اليوم الاثنين 01 جويلية 2019 بمقرّ وزارة الداخلية جلسة عمل، تحت إشراف كل من وزير الداخلية "هشام الفراتي" ووزيرة الصحة بالنيابة الدكتورة "سنية بالشيخ " بحضور عدد من الإطارات السامية بالوزارتين تم خلالها تباحث إشكاليات تأمين المؤسسات الصحيّة وتدارس سبل معالجتها من خلال:

1. تشخيص الأوضاع بالمؤسسات الصحية وتحديد الأولويات.


2. دراسة أسباب ظاهرة الاعتداءات على الإطارات الطبية وشبه الطبية والعملة التي تم تحديدها من قبل لجنة المتابعة التي تم إحداثها سابقا للتفقّد والمعاينة الأمنية للمؤسسات الصحية.

3. تقييم منظومة التأمين الذاتي للمؤسسات الصحية والوقوف على الإخلالات للعمل على إيجاد حلول عاجلة.

4. النظر في تدعيم المنظومة الأمنية المُعتمدة وتعديلها حسب الأولويات.

  
  
     
  
cadre-903c48ba1d629d5410ed8e7adcbf206f-2019-07-01 18:19:31






0 de 0 commentaires pour l'article 184974



Special can 201
    17:00: Afrique du Sud - Maroc (0-1)
    17:00: Namibie - Côte d'Ivoire (1-4)
    20:00: Kenya - Sénégal
    20:00: Tanzanie - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الاثنين 01 جويلية 2019 | 27 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:15 12:30 05:03 03:08
32°
 31° % 22 :الرطــوبة
تونــس 23°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31°-2336°-2538°-2741°-2840°-28
  • Avoirs en devises
    13024,9

  • (1 juill)
  • Jours d'importation
    73
  •              1 € = 3,27301 DT        1$ =2,87443 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 juill)   233,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562003788|184974 276|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires