جلسة عمل بين وزارتي الداخلية والصحة لبحث سبل تدعيم تأمين المؤسسات الصحيّة

Lundi 01 Juillet 2019
باب نات - انعقدت صباح اليوم الاثنين 01 جويلية 2019 بمقرّ وزارة الداخلية جلسة عمل، تحت إشراف كل من وزير الداخلية "هشام الفراتي" ووزيرة الصحة بالنيابة الدكتورة "سنية بالشيخ " بحضور عدد من الإطارات السامية بالوزارتين تم خلالها تباحث إشكاليات تأمين المؤسسات الصحيّة وتدارس سبل معالجتها من خلال:
1. تشخيص الأوضاع بالمؤسسات الصحية وتحديد الأولويات.
2. دراسة أسباب ظاهرة الاعتداءات على الإطارات الطبية وشبه الطبية والعملة التي تم تحديدها من قبل لجنة المتابعة التي تم إحداثها سابقا للتفقّد والمعاينة الأمنية للمؤسسات الصحية.
3. تقييم منظومة التأمين الذاتي للمؤسسات الصحية والوقوف على الإخلالات للعمل على إيجاد حلول عاجلة.
4. النظر في تدعيم المنظومة الأمنية المُعتمدة وتعديلها حسب الأولويات.
1. تشخيص الأوضاع بالمؤسسات الصحية وتحديد الأولويات.
2. دراسة أسباب ظاهرة الاعتداءات على الإطارات الطبية وشبه الطبية والعملة التي تم تحديدها من قبل لجنة المتابعة التي تم إحداثها سابقا للتفقّد والمعاينة الأمنية للمؤسسات الصحية.
3. تقييم منظومة التأمين الذاتي للمؤسسات الصحية والوقوف على الإخلالات للعمل على إيجاد حلول عاجلة.
4. النظر في تدعيم المنظومة الأمنية المُعتمدة وتعديلها حسب الأولويات.
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|Groupe A
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|DB
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|P
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Par:karimyousef (France )
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