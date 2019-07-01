Radio Babnet Tunisie On Air: Sabah Fakhri - Ebaat Gawab  

غازي الشواشي : نوّاب النهضة و تحيا تونس اتصلوا صباح الخميس بمحمد الناصر و دعوه للحضور إلى مجلس النواب

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك, قال القيادي في التيار الديمقراطي النائب غازي الشواشي بأن نواب حركة النهضة و تحيا تونس كانوا قد اتصلوا صباح الخميس برئيس مجلس النواب محمد الناصر و طلبوا منه الحضور إلى المجلس .
و في نفس الإطار فند الشواشي كل الإشاعات التي تتحدث عن محاولة إنقلاب و تنصيب النائب الاول "عبد الفتاح مورو " رئيسا للجمهورية قائلا "عهد الإنقلابات قد انتهى " داعيا الكتل البرلمانية و خاصة الحاكمة إلى التسريع بتركيز المحكمة الدستورية...



وكان الاعلامي لطفي العماري لمّح الى أن النائب الأول لرئيس البرلمان عبد الفتاح مورو أراد الإنقلاب على الدستور في ضل غياب رئيس البرلمان محمد الناصر وقال العماري أن رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال هو من أقنع الناصر بضرورة الذهاب للبرلمان وإنقاذ البلاد حسب قوله.

  
  
     
  
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    20:00: Tanzanie - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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