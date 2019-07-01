اتّهمه لعماري بالتخطيط ل ''إنقلاب'' ,عبد الفتاح مورو يردّ : لديّ مايثبت إتصالي بمحمد الناصر 3 مرات صباح الخميس وظهره

Lundi 01 Juillet 2019



باب نات

- طارق عمراني - في تصريح أدلى به للصباح الأسبوعي وصف النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب ،عبد الفتاح مورو ،إتهامه من طرف البعض بالتخطيط ل " إنقلاب " بعد تعرض رئيس الجمهورية إلى وعكة صحية بأنها "خرّافة" و عبث بهيبة الدولة و مساراتها و انها تصريحات و اتهامات غير مقبولة .و أضاف مورو بأن ترأس يوم الخميس إجتماع مكتب المجلس بعد ان تم إعلام محمد الناصر بذلك قائلا أنه يملك ما يثبت بأن إتصل يوم الخميس بمحمظ الناصر في 3 مناسبا ،كان أولها التاسعة صباحا و ثانيا الواحدة بعد الزوال و ثالثا الواحدة و الربع بعد الزوال .وكان الاعلامي لطفي العماري لمّح الى أن النائب الأول لرئيس البرلمان عبد الفتاح مورو أراد الإنقلاب على الدستور في ضل غياب رئيس البرلمان محمد الناصر وقال العماري أن رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال هو من أقنع الناصر بضرورة الذهاب للبرلمان وإنقاذ البلاد حسب قوله.