اتّهمه لعماري بالتخطيط ل ''إنقلاب'' ,عبد الفتاح مورو يردّ : لديّ مايثبت إتصالي بمحمد الناصر 3 مرات صباح الخميس وظهره

Lundi 01 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - في تصريح أدلى به للصباح الأسبوعي وصف النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب ،عبد الفتاح مورو ،إتهامه من طرف البعض بالتخطيط ل " إنقلاب " بعد تعرض رئيس الجمهورية إلى وعكة صحية بأنها "خرّافة" و عبث بهيبة الدولة و مساراتها و انها تصريحات و اتهامات غير مقبولة .
و أضاف مورو بأن ترأس يوم الخميس إجتماع مكتب المجلس بعد ان تم إعلام محمد الناصر بذلك قائلا أنه يملك ما يثبت بأن إتصل يوم الخميس بمحمظ الناصر في 3 مناسبا ،كان أولها التاسعة صباحا و ثانيا الواحدة بعد الزوال و ثالثا الواحدة و الربع بعد الزوال .
وكان الاعلامي لطفي العماري لمّح الى أن النائب الأول لرئيس البرلمان عبد الفتاح مورو أراد الإنقلاب على الدستور في ضل غياب رئيس البرلمان محمد الناصر وقال العماري أن رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال هو من أقنع الناصر بضرورة الذهاب للبرلمان وإنقاذ البلاد حسب قوله.
و أضاف مورو بأن ترأس يوم الخميس إجتماع مكتب المجلس بعد ان تم إعلام محمد الناصر بذلك قائلا أنه يملك ما يثبت بأن إتصل يوم الخميس بمحمظ الناصر في 3 مناسبا ،كان أولها التاسعة صباحا و ثانيا الواحدة بعد الزوال و ثالثا الواحدة و الربع بعد الزوال .
وكان الاعلامي لطفي العماري لمّح الى أن النائب الأول لرئيس البرلمان عبد الفتاح مورو أراد الإنقلاب على الدستور في ضل غياب رئيس البرلمان محمد الناصر وقال العماري أن رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال هو من أقنع الناصر بضرورة الذهاب للبرلمان وإنقاذ البلاد حسب قوله.
|
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|0
|2
|0
|0
|2
|-3
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 23:42 طوبالشوت
- Hier 22:31 تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها حاكم دبي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:30
|05:03
|03:08
|
32°
|35°
|% 29
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|35°-24
|36°-25
|38°-27
|40°-28
|40°-28
Follow @babnet_Tunisie
(138 000) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 99 573) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 530) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 76 582) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 72 475) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 66 748) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 66 676) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 55 798) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 550) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 54 223) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 50 286) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 498) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 619) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 454) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 43 038) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 559) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 41 182) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 125) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 39 980) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 38 634) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:cartaginois2011 ( )
Sur: صفاقس: الاحتفاظ بمواطنين اثنين من بلاروسيا من أجل شبهة تجسس