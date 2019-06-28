المنستير: تقدم تنفيذ عدد من مشاريع تطوير شبكة الطرقات في الجهة

Vendredi 28 Juin 2019



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- تراوح تقدّم تنفيذ عدد من مشاريع تطوير شبكة الطرقات بولاية المنستير المتواصلة والجديدة لسنة 2019 بين 15 و80 بالمائة ومرحلة الدراسة أو تقييم أو طلب العروض وفق تقرير اللّجنة القطاعية القارة للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية الذي عرض أمس خلال الدورة العادية الأولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية المنستير التي عقدت بمقر ولاية المنستير.وسجّل مشروع تهذيب الطريق الجهوية رقم 93 على طول 6 كلم بين زرمدين والطريق الوطنية 831 تقدّما في إنجازه بنسبة 15 بالمائة وهو مشروع مشترك مع ولاية المهدية، وحقّق مشروع تهذيب الطريق الوطنية رقم 853 بين مصدور والمزاوغة على طول 22 فاصل 5 كلم نسبة نسبة تقدّم بــ40 بالمائة بكلفة تبلغ 10 ملايين و573 ألف دينار.ويندرج كلا المشروعين ضمن تهيئة شبكة الطرقات المرقّمة بالجهة.وبلغ تنفيذ مشروع إنجاز 3 منشآت مائية على مستوى وادي المالح بالطريق الجهوية 93 نسبة 15 في المائة باعتماد دره 6 مليون و539 ألف دينار في حين أنّ مشروع اصلاح وصيانة 3 منشآت فنية على وادي المالح في مرحلة تقييم العروض.وبشأن تقدم المشاريع الجديدة لسنة 2019، أفاد عبد المجيد العايب مدير التنسيق بين المصالح الفنية في الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية الذي تلا التقرير أنّ الدراسية الفنية لتنفيذ 19 فاصل 4 كلم على مستوى الطريق المحلية 857 استكملت بنسبة 100 بالمائة، وأنّ 3 مشاريع للصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية في مرحلة تقييم العروض، وما يزال مشروع بناء جسر على وادى بورزين بالطريق الجهوية 90 في مرحلة طلب العروض.وتشهد الجهة خمسة مشاريع في طور الدراسات وتشمل مضاعفة مدركة الساحل على طول 36 فاصل 5 كلم، وتهذيب الطريق المحلية 857 الرابطة بين صيادة والشرف على طول 19 فاصل 5 كلم، وربط ولاية المنستير بالطريق السيارة، وتدعيم الطريق المحلية 854 الرابطة بين منزل حرب ومنزل خير وبئر الطيّب وجمّال على طول 16 كلم والطريق الجهوية 82 على مستوى مدينتي بنبلة والمنارة بولاية المنستير، وتهيئة 15 كلم من المسالك الريفية بمختلف معتمديات الجهة.وتوقّفت أشغال تنفيذ مشروع منعرج الطريق الجهوية 92-منعرج المنستير التي تقدمت بنسبة 80 في المائة في انتظار استكمال إجراءات فتح الحوزة لاستكمال الجزء المتبقّي من المشروع 2 كلم ونصف من مجموع 10 فاصل 5 كلم بكلفة جملية تبلغ45 مليون دينار.وكانت الدورة العادية الأولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية المنستير سجلت المصادقة على تقرير اللّجنة القطاعية القارة للتخطيط والمالية وعلى مختلف المقترحات التي تقدمت بها علاوة على عرض تقرير اللّجنة القطاعية القارة للشؤون الاجتماعية والصحة.