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فجير انتحاري يستهدف سيارة شرطة وسط العاصمة تونس

Jeudi 27 Juin 2019

Jeudi 27 Juin 2019
استهدف تفجير انتحاري اليوم الخميس سيارة للشرطة في العاصمة تونس، وفق شهود عيان .

ووفق الشهود، تم التفجير الانتحاري في تقاطع شارع فرنسا ونهج شارل دي غول التجاري وسط العاصمة تونس على بعد نحو 150 مترا من السفارة الفرنسية.



وقدّ طوّقت السلطات الأمينية مكان الحادثة وحسب المعطيات الأولية فأن امرأة قامت بتفجير نفسها ما أسفر عن اصابة عوني أمن وفق ما نقلته إذاعة شمس أف أ

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184714

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 27 Juin 2019 à 11h 28m |           
خبر مؤسف للغاية أن يتحرك الارهاب ضد جهاز مناعة الوطن وبداية الموسم السياحي .ومن غير المستبعد أن تكون بصمات الامارات وراء هذا التفجير الارهابي .نتمنى السلامة لأعوان الأمن والمترجلين من المواطنين .



Special can 201
    15:30: Madagascar - Burundi
    18:00: Sénégal - Algérie
    21:00: Kenya - Tanzanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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