فجير انتحاري يستهدف سيارة شرطة وسط العاصمة تونس

Jeudi 27 Juin 2019



استهدف تفجير انتحاري اليوم الخميس سيارة للشرطة في العاصمة تونس، وفق شهود عيان .ووفق الشهود، تم التفجير الانتحاري في تقاطع شارع فرنسا ونهج شارل دي غول التجاري وسط العاصمة تونس على بعد نحو 150 مترا من السفارة الفرنسية.وقدّ طوّقت السلطات الأمينية مكان الحادثة وحسب المعطيات الأولية فأن امرأة قامت بتفجير نفسها ما أسفر عن اصابة عوني أمن وفق ما نقلته إذاعة شمس أف أ