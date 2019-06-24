عبير موسي ... الحزب الدستوري الحر قام بتدويل جملة من قضايا انتهاكات حقوق الانسان في تونس

Lundi 24 Juin 2019



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- افادت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ان حزبها قام بتدويل جملة من قضايا انتهاكات حقوق الانسان في تونس والطعن فيها امام مؤسسات دولية .واوضحت اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية عقدها الحزب بالعاصمة لتقديم المحاور الكبرى لبرنامجه في مجال الامن والدفاع للانتخابات المقبلة ان "هذا التحرك وجملة الطعون التي قام بها الحزب امام لجنة حقوق الانسان في البرلمان الاوروبي وسيقدمها ايضا امام المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ولاحقا امام مجلس حقوق الانسان بجنيف،هي بالاساس تحركات تتنزل في اطار العمل على تكريس الشرعية الدولية".وقالت عبير موسي ان "من بين اهم هذه الانتهاكات هي الممارسات التي وصفتها ب"اللاقانونية التي قامت بها هيئة الحقيقة والكرامة وتعطيل النظر في القضايا وعدم فتح الملفات للتحقيق في الجرائم والمخالفات المنسوبة للاخوان المسلمين فرع تونس"(في اشارة الى حركة النهضة) فضلا عن تنقيح قانون الانتخابات والاستفنتاء واكدت عبير ان حزبها سيواصل هذه التحركات على المستوى الوطني وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية خلال الايام القليلة القادمة للتنديد بعدم احداث المحكمة الدستورية وضد كل المحاولات التي تمهد لتاجيل الانتخابات القادمة .وحول برنامج الحزب الدستوري الحر في مجال الامن والدفاع للانتخابات المقبلة ، اشارت موسي الى ان التوجهات العامة في هذا المجال ترتكز بالاساس على مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتهريب والقيام بمعادلة بين الواجب الامني وحفظ الامن القومي التونسي وبين المحافظة على حقوق الانسان وضمان الحريات الفردية والعامة.