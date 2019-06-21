توزر: حملات تحسيسية لدعوة النساء في الاحياء الشعبية الى المشاركة في الانتخابات القادمة

Vendredi 21 Juin 2019



وات

- توجهت جمعية إرادة للتنمية بتوزر ضمن مشروعها الممول من المعهد الجمهوري الدولي "تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات الوطنية 2019"، الى النساء الناخبات في الاحياء الشعبية لتحسيسهن بضرورة المشاركة في الانتخابات من خلال ورشة تحسيسية نظمتها بالشراكة مع جمعية "حلبة للبيئة والتنمية" وجمعية "التطوع في خدمة البيئة".وتضمنت الورشة عمليات توعوية حول عملية الاقتراع ومختلف مراحلها وتوجيه النصائح للنساء خاصة المتقدمات في السن منهن حول مراحل العملية لضمان حقها في انتخاب شفاف بتعريف القانون الانتخابي وحق الانتخاب شفعت بعملية بيضاء لمحاكاة العملية الانتخابية الحقيقية، وفق الممثل عن جمعية "إرادة للتنمية" سفيان براني.وأوضح براني أن المشاركات في الورشة التحسيسية أغلبهن متقدمات في السن لديهن فكرة عن الانتخاب إلا أن الفكرة السائدة لدى بعضهن هو أن التصويت يتم تلبية لدعوة جهة معينة عوضا عن ممارسته باعتباره حقا خاصا، واشار الى أن هذه الأفكار شائعة جدا لدى نسبة كبيرة من الناخبات.من جانبهن قالت مشاركات أن التحسيس بدد لهن بعض الأفكار الخاطئة، وخصوصا طريقة التعامل مع العملية الانتخابية في حالة التفطن الى بعض التجاوزات أو النقائص في أحد مراحل العملية، واعتبرن أن اختيار عدم المشاركة في الانتخابات قد يؤدي الى سوء الاختيار.