زياد لخضر : حمّة الهمامي قام بتسجيل اسم الجبهة الشعبية في معهد الملكية أشهر قليلة بعد وفاة الشهيدين

Lundi 17 Juin 2019
باب نات - أعلن زياد لخضر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الاثنين 17 جوان 2019 أن حمّة الهمامي قام بتسجيل اسم الجبهة الشعبية في معهد الملكية والمواصفات يوم 14 نوفمبر 2013 دون علم بقية مكونات الجبهة الشعبية.
وأكّد أنّه قام بذلك أشهر قليلة بعد وفاة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مخفيا الأمر عن قيادات الجبهة. كما أضاف أنّهم علموا بذلك من أمين عام أحد الأحزاب.
وتابع لخضر "الآن فهمنا سبب سلوكه المتكبر والرافض لأي حلول ممكنة والتفاوض، وفهمنا الغاية من إقصائنا من اجتماعات الجبهة واستبعادنا من قائماتها" على حدّ تعبيره.
وبيّن لخضر أنّ حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أصدر بيانا للتأكيد على أن أمين عام حزب العمّال حمة الهمامي ليس لديه الأهلية القانونية لتمثيل الجبهة الشعبية لدى مختلف السلطات والهيئات عكس ما يروّج له.
يذكر ان الجبهة الشعبية تعيش ازمة معلنة بين بعض مكوناتها منذ اعلان 9 نواب في 28 ماي الاستقالة من كتلتها النيابية
وتفاقم الخلاف مؤخرا حيث أصدر "مجلس امناء الجبهة الشعبية" بيانا قال فيه، أنّ قيادات حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (الوطد)، "حاولت الإنقلاب على الجبهة والسطو عليها"، من خلال إيداع ملف "بشكل سري"، لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 3 جوان الجاري، "يُحوّل الجبهة الشعبيّة من ائتلاف حزبي وشعبي واسع، إلى ائتلاف انتخابي يضمّ حزب الوطد ورابطة اليسار العمالي بمفردهما، ويُقصي أغلبية المكونات المتبقية للجبهة".
من جهته بين حزب "الوطد الموحد" في بيان اصدره امس الاحد "ان من سموا أنفسهم مجلس أمناء الجبهة الشعبية هم مجموعة انعزالية تصفوية ، تقصي جزءا من الأمناء العامين لأحزاب الجبهة ومستقليها" معتبرا ان استمرار بعض الأمناء العامين للجبهة الشعبية في عقد اجتماعات وإصدار بيانات منذ تاريخ 19 مارس المنقضي هو مضيّ في نهج الانقلاب على المجلس المركزي المنتخب من الندوة الوطنية الثالثة كقيادة شرعية للجبهة.
وأكّد أنّه قام بذلك أشهر قليلة بعد وفاة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مخفيا الأمر عن قيادات الجبهة. كما أضاف أنّهم علموا بذلك من أمين عام أحد الأحزاب.
وتابع لخضر "الآن فهمنا سبب سلوكه المتكبر والرافض لأي حلول ممكنة والتفاوض، وفهمنا الغاية من إقصائنا من اجتماعات الجبهة واستبعادنا من قائماتها" على حدّ تعبيره.
وبيّن لخضر أنّ حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أصدر بيانا للتأكيد على أن أمين عام حزب العمّال حمة الهمامي ليس لديه الأهلية القانونية لتمثيل الجبهة الشعبية لدى مختلف السلطات والهيئات عكس ما يروّج له.
يذكر ان الجبهة الشعبية تعيش ازمة معلنة بين بعض مكوناتها منذ اعلان 9 نواب في 28 ماي الاستقالة من كتلتها النيابية
وتفاقم الخلاف مؤخرا حيث أصدر "مجلس امناء الجبهة الشعبية" بيانا قال فيه، أنّ قيادات حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (الوطد)، "حاولت الإنقلاب على الجبهة والسطو عليها"، من خلال إيداع ملف "بشكل سري"، لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 3 جوان الجاري، "يُحوّل الجبهة الشعبيّة من ائتلاف حزبي وشعبي واسع، إلى ائتلاف انتخابي يضمّ حزب الوطد ورابطة اليسار العمالي بمفردهما، ويُقصي أغلبية المكونات المتبقية للجبهة".
من جهته بين حزب "الوطد الموحد" في بيان اصدره امس الاحد "ان من سموا أنفسهم مجلس أمناء الجبهة الشعبية هم مجموعة انعزالية تصفوية ، تقصي جزءا من الأمناء العامين لأحزاب الجبهة ومستقليها" معتبرا ان استمرار بعض الأمناء العامين للجبهة الشعبية في عقد اجتماعات وإصدار بيانات منذ تاريخ 19 مارس المنقضي هو مضيّ في نهج الانقلاب على المجلس المركزي المنتخب من الندوة الوطنية الثالثة كقيادة شرعية للجبهة.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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