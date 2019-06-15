تونس: إيقاف طاقم طائرة الخطوط السعودية للاشتباه في محاولة قتل

Samedi 15 Juin 2019
تم طهر اليوم السبت في مطار تونس قرطاج إيقاف طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية بإذن من النيابة العمومية للاشتباه بتورط أحدهم في تعنيف أحد أفراد الطاقم في نزل بضاحية قمرت.
وقالت مصادر أمنية مطلعة أنه تمّ العثور على المعني ملقى بجانب المسبح في حالة حرجة جدّا نتيجة تعرّضه للاعتداء بالعنف الشديد ومحاولة قتله بعد سهرة ليلية، وتمّ نقله إلى المستشفى ويخضع حاليّا لتدخل طبي عاجل في قسم الإنعاش.
كما يخضع أفراد طاقم الطائرة (طيارين ومساعدين ومضيفات طيران) للاستنطاق حول ظروف وملابسات جريمة الاعتداء بالعنف الشديد وتقرر في الأثناء إلغاء الرحلة في انتظار نتائج الأبحاث ومنع أفراد الطاقم من السفر.
المصدر موزاييك
وقالت مصادر أمنية مطلعة أنه تمّ العثور على المعني ملقى بجانب المسبح في حالة حرجة جدّا نتيجة تعرّضه للاعتداء بالعنف الشديد ومحاولة قتله بعد سهرة ليلية، وتمّ نقله إلى المستشفى ويخضع حاليّا لتدخل طبي عاجل في قسم الإنعاش.
كما يخضع أفراد طاقم الطائرة (طيارين ومساعدين ومضيفات طيران) للاستنطاق حول ظروف وملابسات جريمة الاعتداء بالعنف الشديد وتقرر في الأثناء إلغاء الرحلة في انتظار نتائج الأبحاث ومنع أفراد الطاقم من السفر.
المصدر موزاييك
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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