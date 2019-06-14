الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية تسننكر ما أقدمت عليه الديوانة التونسية

Vendredi 14 Juin 2019
بلاغ صحفي - تعبر الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية عن استنكارها الشديد لما أقدمت عليه الإدارة العامة للديوانة التونسية من تجاوزات، حيث أعلنت في الفترة الأخيرة عن بيع 104 حاوية من الملابس والأحذية المستعملة ( فريب ) بالمزاد العلني وهو ما يتضارب مع تصريحاتها السابقة بأن البضائع المحجوزة المخالفة للقانون يتم إعدامها أو توزيعها على دور المسنين وقرى الأطفال فاقدي السند و غيرها من المؤسسات ...
وتعتبر الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية هذه البتة مخالفة للقانون و تهدف إلى مزيد إغراق السوق والإضرار بصحة المواطن وتعميق أزمة قطاع الجلود والأحذية .
كما تلتمس الغرفة من السيد رئيس الحكومة ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكل الأطراف المتداخلة التدخل العاجل لإيقاف هذه التجاوزات الخطيرة .
وتؤكد غرفة حرفيي الأحذية أنها ستكشف بالوثائق خلال مؤتمر صحفي ما تقوم به الإدارة العامة للديوانة من تجاوزات إن لم يتم إيقاف هذه البتة.
وتعتبر الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية هذه البتة مخالفة للقانون و تهدف إلى مزيد إغراق السوق والإضرار بصحة المواطن وتعميق أزمة قطاع الجلود والأحذية .
كما تلتمس الغرفة من السيد رئيس الحكومة ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكل الأطراف المتداخلة التدخل العاجل لإيقاف هذه التجاوزات الخطيرة .
وتؤكد غرفة حرفيي الأحذية أنها ستكشف بالوثائق خلال مؤتمر صحفي ما تقوم به الإدارة العامة للديوانة من تجاوزات إن لم يتم إيقاف هذه البتة.
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Par:Sly (Tunisia )
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