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الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية تسننكر ما أقدمت عليه الديوانة التونسية

Vendredi 14 Juin 2019

Vendredi 14 Juin 2019
بلاغ صحفي - تعبر الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية عن استنكارها الشديد لما أقدمت عليه الإدارة العامة للديوانة التونسية من تجاوزات، حيث أعلنت في الفترة الأخيرة عن بيع 104 حاوية من الملابس والأحذية المستعملة ( فريب ) بالمزاد العلني وهو ما يتضارب مع تصريحاتها السابقة بأن البضائع المحجوزة المخالفة للقانون يتم إعدامها أو توزيعها على دور المسنين وقرى الأطفال فاقدي السند و غيرها من المؤسسات ...

وتعتبر الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية هذه البتة مخالفة للقانون و تهدف إلى مزيد إغراق السوق والإضرار بصحة المواطن وتعميق أزمة قطاع الجلود والأحذية .


كما تلتمس الغرفة من السيد رئيس الحكومة ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكل الأطراف المتداخلة التدخل العاجل لإيقاف هذه التجاوزات الخطيرة .

وتؤكد غرفة حرفيي الأحذية أنها ستكشف بالوثائق خلال مؤتمر صحفي ما تقوم به الإدارة العامة للديوانة من تجاوزات إن لم يتم إيقاف هذه البتة.

  
  
     
  
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