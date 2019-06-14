رئاسة الحكومة: قريبًا يصدر نظام أساسي جديد للأساتذة الجامعيين الباحثين

Vendredi 14 Juin 2019
باب نات - استقبل صباح اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدار الضيافة بقرطاج وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس الذي اطلعه على الصيغة الأولية من مشروع هيكلة النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين .
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة, يمثل هذا النظام الأساسي الجديد نقلة نوعية حيث سيدخل تغييرات هيكلية من حيث الرتب العلمية، وإحداث درجات للارتقاء صلبها، وشبكات تقييم جديدة للانتداب والتدرج ترتقي إلى المعايير الدولية من حيث اعتبار تنوع مهام الأستاذ الجامعي، كما سيضفي اكثر شفافية وموضوعية على التقييم وإجراءات الارتقاء المهني، وسيشجع على التحفيز على الإنتاج العلمي والتجديد البيداغوجي والانخراط في الحياة الجامعية طيلة المسار المهني، مع تبسيط الإجراءات الإدارية، والتقليص من عدد المناظرات، والتخلي عن التصنيف الإداري للأساتذة. وتعتبر هذه النقاط من ابرز النقائص للنظام الأساسي القديم الذي لم يقع تعديله منذ أكثر من 25 سنة .
هذا وستسعى مصالح رئاسة الحكومة وفق نفس البلاغ إلى التسريع في إصدار هذا المشروع الإصلاحي الهام مع اعتبار انعكاساته المالية الممكنة حتى تشكل كل مكوناته تحفيزا هاما للجامعيين.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة, يمثل هذا النظام الأساسي الجديد نقلة نوعية حيث سيدخل تغييرات هيكلية من حيث الرتب العلمية، وإحداث درجات للارتقاء صلبها، وشبكات تقييم جديدة للانتداب والتدرج ترتقي إلى المعايير الدولية من حيث اعتبار تنوع مهام الأستاذ الجامعي، كما سيضفي اكثر شفافية وموضوعية على التقييم وإجراءات الارتقاء المهني، وسيشجع على التحفيز على الإنتاج العلمي والتجديد البيداغوجي والانخراط في الحياة الجامعية طيلة المسار المهني، مع تبسيط الإجراءات الإدارية، والتقليص من عدد المناظرات، والتخلي عن التصنيف الإداري للأساتذة. وتعتبر هذه النقاط من ابرز النقائص للنظام الأساسي القديم الذي لم يقع تعديله منذ أكثر من 25 سنة .
هذا وستسعى مصالح رئاسة الحكومة وفق نفس البلاغ إلى التسريع في إصدار هذا المشروع الإصلاحي الهام مع اعتبار انعكاساته المالية الممكنة حتى تشكل كل مكوناته تحفيزا هاما للجامعيين.
En continu
- Hier 23:13 ارتفاع درجات الحرارة يوم الجمعة
- Hier 21:08 إطلاق مشروع ''أزياء تونس المستدامة''
- Hier 20:54 لا يسقط القروي تحيا عبير...
- Hier 20:50 بومبيو: إيران مسؤولة عن الهجمات في خليج عمان
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:06
|19:41
|16:11
|12:26
|04:59
|03:03
|
33°
|32°
|% 31
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|32°-19
|30°-21
|30°-22
|29°-21
|30°-20
Follow @babnet_Tunisie
( 89 699) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 560) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 605) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 299) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 093) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 52 503) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 47 977) سرقة
( 44 036) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 42 801) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 36 462) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 799) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 953) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 507) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 990) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 610) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 33 052) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 597) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 596) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 572) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
( 31 397) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:aziz75 (France )
Sur: ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي والشاهد بالسّجن وتخاطبهم قائلة : انتهت اللعبة