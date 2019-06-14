قبلي: قريبا فتح طلب العروض الخاص ببناء مكتب بريد حضري في رجيم معتوق باعتمادات تناهز 500 الف دينار

Vendredi 14 Juin 2019



وات

- تستعد الادارة الجهوية للبريد في قبلي للشروع في غنجاز عدد من المشاريع الرامية لدعم البنية التحتية للقطاع وتطوير وتقريب الخدمات المسداة للمواطن حيث سيتمّ قريبا فتح طلب العروض للشروع في بناء مكتب بريد حضري بمعتمدية رجيم معتوق الحدودية باعتمادات تناهز 500 الف دينار على أن تنتهي أشغال هذا المشروع في ظرف سنة على اقصى تقدير وفق ما ذكره اليوم المدير الجهوي للبريد سالم العكريمي لمراسل (وات).وأوضح المصدر ذاته ان مشاريع القطاع تشمل ايضا بناء مكتب حضري للبريد بمنطقة العوينة بدوز باعتمادات تقارب 500 الف دينار وقد بلغ هذا المشروع مرحلة إبرام الصفقة مع المقاولات المنجزة اضافة الى اعادة بناء مكتب بريد الفوار باعتمادات مماثلة ويتم حاليا اجراء الاختبار الفني على المبنى القديم لهذا المكتب لتحديد طريقة التدخل سواء عبر الهدم الكلي وإعادة البناء أو التدخل لاصلاح وتهيئة المبنى وسيتم أيضا التدخل لتأهيل مكتب البريد بقبلي المدينة باعتمادات تقدر بـ 400 الف دينار والمشروع حاليا في مرحلة اعداد الدراسة المعمارية وهي ذات المرحلة التي بلغها كل من مشروع تاهيل مكتب بريد دوز باعتمادات تناهز 470 الف دينار ومشروع تاهيل مكتب بريد سوق الاحد باعتمادات تقدر بـ 350 الف دينار.ومن ناحية اخرى ورغم ان الشبكة البريدية بولاية قبلي تعتبر مقبولة ومتوازنة الا انه قد تم خلال الزيارة الاخيرة التي اداها الرئيس المدير العام للبريد للجهة في 31 اكتوبر من سنة 2018 الاذن بانجاز بعض الإحداثات الجديدة التي تساهم في مزيد دعم هذه الشبكة وتعصيرها على غرار احداث مكتب للبريد في منطقة " بني محمد " من معتمدية قبلي الجنوبية وقد تم الشروع في استغلاله اواخر شهر ماي الفارط مع الموافقة على إحداث مكتب بريد في منطقة "غليسية" من معتمدية دوز الجنوبية وهو مشروع في طور الإنجاز والتهيئة إضافة الى إحداث مكتب بريد بمنطقة بشني من معتمدية الفوار الذي من المنتظر الاعلان عن طلب عروض إنجازه أواخر الشهر الجاري.