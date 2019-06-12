صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 247 مليون دولار لفائدة تونس

Mercredi 12 Juin 2019
وات - وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الأربعاء بواشنطن، على صرف قسط بقيمة 247 مليون دولار لفائدة تونس (حوالي 730 مليون دينار)، وهو القسط السادس في اطار برنامج القرض مع تونس، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وتحصلت تونس في ماي 2016، على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 9ر2 مليار دولار على أربع سنوات.
ويرتبط البرنامج بمواصلة تونس لاصلاحات اقتصادية ترمي الى التحكم في العجز، حسب ما بينته الوكالة، استنادا الى تصريح الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية توفيق الراجحي.
وبهذا يصل إجمالي حجم الأقساط التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2016 إلى حوالي 6ر1 مليار دولار.
وقال مسؤولون إن تونس تحتاج إلى تمويل خارجي بحوالي 5ر2 مليار دولار في 2019.
وتحصلت تونس في ماي 2016، على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 9ر2 مليار دولار على أربع سنوات.
ويرتبط البرنامج بمواصلة تونس لاصلاحات اقتصادية ترمي الى التحكم في العجز، حسب ما بينته الوكالة، استنادا الى تصريح الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية توفيق الراجحي.
وبهذا يصل إجمالي حجم الأقساط التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2016 إلى حوالي 6ر1 مليار دولار.
وقال مسؤولون إن تونس تحتاج إلى تمويل خارجي بحوالي 5ر2 مليار دولار في 2019.
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Par:karimyousef (France )
Sur: تفاصبل سبر الآراء حول حول نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019.