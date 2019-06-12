لدى لقائها محمد الفاضل محفوظ : ميشال باشليه تقول أنها سفيرة محبّة لتونس وتدعو المجتمع الدولي لتعزيز دعمه لها ولمشروعها الديمقراطي الناجح

Mercredi 12 Juin 2019



باب نات

- أكدت ميشيل باشليه Michelle Bachelet مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن منظومة الأمم المتحدة تعتبر تونس منوالا يحتذى في كامل المنطقة باعتبار أن منجزها الاصلاحيّ في مجال النهوض بحقوق الإنسان وتكريس الحريّات وتعزيز المسار الديمقراطيّ هو تجربة متفرّدة لا بدّ من مواصلة دعمها وضعها تحت الأضواء، وفق تعبيرها.ولاحظت باشليه لدى لقائها ظهر اليوم محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تتفهّم التحديّات الأمنية والإقليمية والاقتصادية التي تواجهها تونس، مضيفة أنها تعتبر نفسها سفيرة محبّة لتونس وأنها لن تتوانى في تجديد الدعوة للمجتمع الدولي قصد تعزيز دعمه لتونس ولمشروعها الديمقراطي الناجح.وثمنت المسؤولة الأممية، التعاون النموذجي القائم بين الحكومة التونسية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سائر المجالات المتصّلة بانتظام إعداد ومناقشة التقارير الدوريّة وتطوير التشريعات والضمانات في مجال حقوق الإنسان ونشر ثقافتها على نطاق واسع.واستعرض اللقاء الملفات الكبرى المطروحة أمام اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان ولجنة ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والجهود الهادفة لتعزيز الضمانات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأبرز الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي أقرتها تونس في اطار مكافحتها لكل أشكال التمييز والتهميش ودعمها لحقوق الانسان ولقيم المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص.كما تناولت جلسة العمل أبرز محاور التعاون القائم بين الجانبين في الميادين ذات الصلة بتطوير منظومة حقوق الإنسان وبحث سبل تعزيزها خلال المرحلة القادمة.يذكر أن ميشيل باشليه Michelle Bachelet مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تؤدي والوفد المرافق لها زيارة رسمية إلى تونس تلتقي خلالها عددا من كبار المسؤوليين التونسيين على رأسهم رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي.