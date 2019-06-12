النواب المنسحبون من كتلة الجبهة الشعبية يتقدمون بطلب لتكوين كتلة تحمل نفس الإسم

Mercredi 12 Juin 2019



وات

- تقدم النواب التسعة المستقيلين من كتلة ائتلاف الجبهة الشعبية، اليوم الأربعاء، بطلب رسمي إلى مكتب البرلمان لتكوين كتلة برلمانية جديدة تحمل الإسم نفسه لكتلة "الجبهة الشعبية".وأكد النائب نزار عمامي في تصريح ل(وات)، أن النواب التسعة الذين انسحبوا من الكتلة البرلمانية لم يستقيلوا من ائتلاف الجبهة الشعبية، ومازالوا منخرطين في الخط السياسي ذاته الذي دافعوا عنه وكانوا من بين المؤسسين له.واعتبر عمامي أن تكوين كتلة برلمانية جديدة تحمل إسم الجبهة الشعبية هو تعبير عن الاحتجاج على عدم الاهتمام بالكتلة من قبل الهيئة السياسية لهذا الإئتلاف.يذكر أن تسعة نواب من كتلة الجبهة الشعبية، قدموا يوم 28 ماي الماضي استقالاتهم من الكتلة لمكتب مجلس نواب الشعب، وهم كل من النواب زياد الأخضر ومنجي الرحوي وأيمن علوي وهيكل بن بلقاسم ونزار عمامي وفتحي الشامخي وعبد المؤمن بالعانس وشفيق العيادي ومراد الحمايدي.يشار إلى أنه حسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، يتطلب تكوين كتلة برلمانية وجود 7 نواب على الأقل.