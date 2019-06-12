سوسة : شكاية ضد رئيس فرع اتصالات تونس بمساكن المتهم باختلاس أكثر من 200 الف دينار

Mercredi 12 Juin 2019



وات

- قدّمت الإدارة الجهوية لشركة اتصالات تونس بسوسة مساء امس الثلاثاء شكاية ضد رئيس فرعها بمدينة مساكن الذي قام باختلاس ما يفوق قيمته المالية 200 ألف دينار على فترات ثم لاذ بالفرار وفق ما أكّده اليوم الأربعاء الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 محمد حلمي الميساوي.وأضاف الميساوي في تصريح لمراسل (وات) بسوسة ان النيابة العمومية اذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل الإختلاس من طرف موظف عمومي على أموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفي طبقا للفصل 99 من المجلة الجزائية.كما أذن قاضي التحقيق بموجب إنابة عدلية لفرقة الشرطة العدلية بسوسة الجنوبية لمواصلة الأبحاث والتحريات وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما فيها تحجير السفر على صاحب الشبهة، وفق نفس المصدر.