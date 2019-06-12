وزارة التربية: لا وجود لتسريب لامتحانات الباكالوريا

Mercredi 12 Juin 2019
باب نات - نفى مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني في تصريح لاذاعة موزاييك ''وجود تسريب لإمتحانات البكالوريا''، مؤكّدا أنّ الدورة الرئيسية إنطلقت اليوم الأربعاء 12 جوان 2019، في ظروف جيدة ولم تسجّل أي إشكال يعيق سيرها العادي" وأنّ اختبارات الباكلوريا محصّنة.
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Par:mongi (Tunisia )
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