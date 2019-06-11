وزير الدّاخليّة يشرف على إجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة

Mardi 11 Juin 2019



باب نات

- أشرف صباح يوم الثلاثاء 11 جوان 2019 وزير الدّاخلة "هشام الفراتي" بمقرّ الوزارة على إجتماع اللجنة الوطنيّة الدّائمة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وتم خلاله تقييم نتائج الموسم الصيفي المنقضي وإستعراض الإستعدادات والبرامج المزمع تنفيذها خلال هذه الصائفة والمنبثقة عن أعمال اللجان الجهويّة التي إجتمعت أواخر شهر ماي الفارط بكافة ولايات الجمهورية تحت إشراف السادة الولاة.كما خصص الاجتماع للنظر في الاقتراحات والحلول في إطار التنسيق المحكم بين جميع أعضاء اللجنة الوطنيّة وأعضاء اللجان الجهويّة لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين صائفة 2019.ودعا وزير الدّاخليّة أعضاء اللجنة الوطنيّة وأعضاء اللجان الجهويّة إلى البقاء على أهبة للتدخل الحيني كلما دعت الضرورة إلى ذلك والحرص على تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية لإستغلالها عند الحاجة وأثناء التدخلات لإنقاذ الأرواح والممتلكات، مؤكدا على أهمية الدور التحسيسي الموجه خاصة لمتساكني المناطق الغابية والجبلية للتوقي من الحرائق وأخذ الإحتياطات اللازمة لتفادي إندلاعها وضرورة تشريك المجتمع المدني من جمعيات تطوعية ومنظمات وطنية في ذلك بالإضافة إلى متابعة أسباب الحرائق وتقديم الجناة في عمليات الحرق المتعمد إلى العدالة.كما أكد وزير الداخلية على ضرورة التصدي لمختلف جرائم الجولان والعمل على تطبيق أحكام مجلة الطرقات للحد من حوادث المرور بالإضافة إلى توفير الخدمات الإسعافية الحينية وتأمين المصطافين بمختلف الشواطئ وتوفير العدد اللازم من السبّاحين المُنقذين للتقليص من عدد الغرقى.كما ثمن وزير الداخلية المجهودات المبذولة من قبل الهياكل المتداخلة للحد من الخسائر وتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين ودعا إلى مزيد التنسيق والإستعداد الوقائي والميداني والتركيز على الجانب الإستباقي للتوقي من الكوارث والحد من الأضرار الناجمة عنها.