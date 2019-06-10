لتتلاءم مع تنقيحات القانون الانتخابي .. هيئة الانتخابات تقرر تنقيح القرارات الترتيبية المتعلقة بإجراءات الترشح للتشريعية والرئاسية

Lundi 10 Juin 2019



وات

- قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، تنقيح القرارات الترتيبية المتعلقة باجراءات الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة بما يتلاءم مع التنقيحات المدخلة على القانون الانتخابي.وأوضحت الناطقة الرسمية باسم هيئة الانتخابات، حسناء بن سليمان، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، عقب اجتماع مجلس الهيئة، أن هذا الإجراء يحدد طبيعة التزكيات (10 آلاف تزكية)، التي يجب أن يتحصل عليها المترشحون للانتخابات الرئاسية، بأن تتوزع على 10 دوائر انتخابية تشريعية لا بلدية.من جهة أخرى، بت مجلس الهيئة، وفق نفس المصدر، في تعيين أعضاء هيئات الانتخابات بالخارج، في كل من دوائر فرنسا 1 وفرنسا 2 وايطاليا وألمانيا والأمريكيتين وباقي دول أوروبا والعالم العربي وباقي دول العالم، إذ تراوحت التعيينات بهذه المكاتب بين 4 أعضاء وعضوين إثنين، في حين تم فتح باب الترشح لعضو ثالث لمكتب دائرة العالم العربي وباقي دول العالم.كما عين مجلس الهيئة، خلال اجتماعه الذي تواصل الى غاية مساء اليوم، الهيئات المكلفة بالبت في الترشحات للانتخابات الجزئية في كل من الدوائر الانتخابية البلدية بالسرس وتيبار والعيون.وتم تكليف لجنة من مجلس الهيئة للاشراف على عملية الترشحات للدائرتين البلديتين بكل من السرس وتيبار، في حين تم تكليف الهيئة الفرعية بسيدي بوزيد للإشراف على هذه العملية بالنيابة في الدائرة البلدية العيون التابعة للقصرين، في ظل تواصل عدم تركيز الهيئات الفرعية الجهوية التي ستشهد انتخابات جزئية بلدية.وصادق المجلس، وفق الناطقة الرسمية باسم هئية الانتخابات، على الخطة العملياتية الخاصة بإتمام عمليات التسجيل للانتخابات التشريعية، التي تنتهي يوم 15 جوان الجاري، وقررت هيئة الانتخابات غلق آجال التسجيل على الساعة منتصف الليل بتوقيت تونس بالنسبة لمنظومة التسجيل عبر الواب، على أن يتم النظر في مطالب التسجيل بالنسبة للتونسيين القاطنين بالخارج ومن ثمة نشر قائمات المسجلين للعموم.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه تم التمديد في آجال قبول الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 من 10 جوان إلى غاية 21 جوان 2019 .وأوضحت في بلاع لها أنّ ملفات الترشح توجّه إلى مقرّ الهيئة الكائن بنهج جزيرة سردينيا عدد 5 -ضفاف البحيرة 1053 تونس- الجمهورية التونسية، بواسطة الإيداع المباشر بمكتب الضبط وذلك في ظرف مغلق يحمل عبارة "الترشح لعضوية الهيئة الفرعية للانتخابات (تحديد الدائرة)" أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق البريد السريع (يعتمد ختم البريد).ويذكر أن مجلس الهيئة يواصل اجتماعه غدا الثلاثاء للنظر في بقية النقاط المطروحة على جدول أعماله، والتي لم يتمكن من البت فيها اليوم.