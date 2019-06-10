التوقيع رسميا على مشاركة تونس في التظاهرة الكونية ''إكسبو دبي 2020''

Lundi 10 Juin 2019



وات

- تم بعد ظهر، الإثنين، توقيع العقد الرسمي للمشاركة التونسية في التظاهرة الكونية "إكسبو دبي 2020"، التي ستحتضنها امارة دبي من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أفريل 2021، تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".وأكدت تونس مشاركتها الرسمية في'' إكسبو دبي 2020 ''منذ مارس 2017 وقامت المندوبية العامة لتونس بتكوين لجنة تفكير تضم ممثلين عن المجتمع المدني تعنى بدراسة ومتابعة محتوى ومكونات المشاركة التونسية.وتولى المندوب العام لتونس لدى تظاهرة ‘'اكسبو دبي 2020"، سمير العزي، التوقيع على العقد عن الجانب التونسي، وذلك بحضور وزير التجارة، عمر الباهي، ووفد عن لجنة التنظيم، وفق بلاغ أصدره مركز النهوض بالصادرات.وتمثل هذه التظاهرة العالمية، التي ستشهد حضور أكثر من 250 دولة ومنظمة ومؤسسة دولية، "منتدى للحوار حول كيفية وضع أسس للتواصل بين الشعوب من أجل تأمين مستقبل واعد لكل الناس باختلاف جنسياتهم".وقد تم تحديد مجالات التواصل حسب المحاور الفرعية للتظاهرة والتي تهم عديد المجالات منها التعليم والتشغيل والحوكمة والصناعات الجديدة والاتصال الرقمي والنظم الايكولوجية الطبيعية والتغيرات المناخية.ومن شـأن مشاركة تونس في مثل هذه المواعيد العالمية تدعيم صورتها وحضورها الاقتصادي والثقافي والسياحي في الخارج، الى جانب الترويج لها كوجهة اقتصادية وسياحية ذات امتيازات فضلا عن البرامج والمجهودات التي تتماشى مع المحور العام لهذه التظاهرة والمتعلق بمحور'' ابداع الشباب'‘ وهو شعار المشاركة التونسية.وتجدر الإشارة إلى أن تونس تشارك بصفة منتظمة في التظاهرات الكونية وحرصت على تأكيد حضورها منذ الدورات الأولى، التي إنتظمت بباريس سنتي 1855 وسنتي 1867، ثم خلال الحماية الفرنسية، وتمت تهيئة أجنحة وطنية تونسية بمناسبة التظاهرات العالمية بباريس (1889 و1900) ومدينة شيكاغو (1893) ولياج (1905).كما شاركت تونس بعد الإستقلال في التظاهرات العالمية التي إلتأمت بإسبانيا سنة 1992 وهانوفر بألمانيا سنة 2000 وجان بإيطاليا سنة 1992 وتيجون بكوريا سنة 1993 لشبونة بالبرتغال سنة 1998 وآيشي باليابان سنة 2005 وسرقسطة بإسبانيا سنة 2008 وشنغهاي بالصين سنة 2010 ويوسو بكوريا الجنوبية سنة 2012، وكان آخر حضور لها في تظاهرة "ميلانو 2015".ونجح ''إكسبو 2020'' دبي في استقطاب أعداد كبيرة من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اذ بلغ إجمالي متابعي الحسابات الرسمية للحدث على تويتر وانستغرام وفايسبوك حتى الآن 3452870 متابعاً.وفيما بلغ عدد متابعي صفحة إكسبو على فايسبوك 2225870 متابعا واستقطب ذات الحدث على تويتر 1010000 متابع بالإضافة إلى 217 ألف متابع على إنستغرام.