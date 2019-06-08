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سليانة: حريق بمحل عشوائي لبيع البنزين المهرب و إصابة صاحبه بحروق متفاوتة الخطورة

Samedi 08 Juin 2019

Samedi 08 Juin 2019
وات - تمكّنت وحدات الحماية المدنية التابعة للادارة الجهوية للحماية المدنية في سليانة صباح اليوم السبت من إخماد حريق نشب بمحلّ عشوائي لبيع البنزين المهرّب على مستوى الطريق الجهوية رقم 73 الرابطة بين ولايتي سليانة والقيروان بالقرب من مصنع لتعليب المياه حسب ما صرّح به المدير الجهوي للحماية المدنية العميد عادل العبيدي لمراسلة(وات) بالجهة.

وأضاف ذات المصدر، أن المحلّ احترق كلّيا بسبب ما يحتويه من كميات هامة من المحروقات وأن صاحبه أصيب بحروق متفاوتة الخطورة حيث تمّ نقله مباشرة إلى المستشفى الجهوي بسليانة لتلقي الإسعافات الأولية، مشيرا إلى أن أسباب الحريق ما تزال مجهولة إلى حدّ الآن.
من جهته ، أكّد مدير المستشفى الجهوي بسليانة ، كمال العجمي في تصريح لمراسلة (وات) أن حالة المصاب مستقرّة رغم أنه تعرّض إلى حروق من الدرجتين الثانية والثالثة.


  
  
     
  
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