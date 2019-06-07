انجاز استثمارات بقيمة 1,8 مليون دينار في مشاريع الصحة العمومية بولاية المنستير خلال السنة الحالية

Vendredi 07 Juin 2019



وات

- بلغت قيمة المشاريع المنجزة في المجال الصحة العمومية في ولاية المنستير خلال عام 2019 أكثر من 1,8 مليون دينار، في حين لم تتجاوز 290 ألف دينار خلال سنة 2018، وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة اليوم الجمعة.وتتمثل المشاريع المنجزة في 2019، حسب معطيات نشرتها الوزارة على هامش المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية المنستير، المنعقد اليوم بتونس، بحضور كل من وزيرة الصحة بالنيابة سنية بن الشيخ، ووالي المنستير ونواب عن الجهة، في تهيئة مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير (الجزء الثاني والثالث) وبناء مركز للصحة الأساسية الزياتين بطبلبة وإعادة بناء مقر الصيدلية بالبقالطة.في المقابل تمثلت المشاريع المنجزة في سنة 2018 في تهيئة مقر الإدارة بالمستشفى المحلي بالوردانين وبناء مركز الصحة الاساسية بالمكنين وتهيئة مقرات المستشفى المحلي بالبقالطة.وقد تركزت النقاشات خلال المجلس الجهوي المنعقد اليوم، على تدارس مختلف الإجراءات والتدابير الهادفة إلى التسريع باستكمال إنجاز المشاريع الصحية المبرمجة ودعم المنظومة المعلوماتية لتعزيز الحوكمة بالمؤسسات الاستشفائيّة بالجهة علاوة على توفير الموارد البشريّة المختصة والتجهيزات الطبية.كما تطرق المجلس الى مشاغل الجهة في مجال البنية الاساسية والمتمثلة بالخصوص في بعث وحدتي للمصالح الطبية المتنقلة للإسعاف والإنعاش، وتهيئة لعدد من اقسام المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، علاوة على تهيئة اقسام صحية بالمستشفى الجهوي بالمكنين بتكفلة مقدرة ب 5,160 مليون دينار، وبناء قسم الامراض السرطانية بالمستشفى الجامعي بالمنستير وتهيئة قسم الامراض الجلدية وقسم طب العيون ومخبر البيلوجيا وعلم الاحياء الدقيقة... يذكر ان المشاريع المنجزة في قطاع الصحة العمومية خلال الفترة من 2016 الى 2019 قد بلغت كلفتها الجملية 7,33 مليون دينار حسب ذات المعطيات.