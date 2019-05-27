إمضاء اتفاقية شراكة بين البريد التونسي وشركة الخدمات الوطنية والإقامات لتمكين الحجيج من خلاص معاليم الإقامة بمكاتب البريد

Lundi 27 Mai 2019
باب نات - تم اليوم الاثنين 27 ماي 2019، بالمقر الاجتماعي للديوان الوطني للبريد، التوقيع على اتفاقية شـراكة بين البريد التونسي وشركة الخدمات الوطنية والإقامات «SNR » بهدف تمكين الحجيج من دفع معاليم الإقامة بمكاتب البريد.
وقد تولـى جوهر الفرجاوي الرئـيس المـدير العـام للـبريد الـتونسي ومعز بوجميل الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات «SNR » التوقيع على هذه الاتفاقية وذلك بحضور عدد من الإطارات بالمؤسستين.
وتهدف اتفاقية الشراكة إلى تعزيز مجالات التعاون بين البريد التونسي وشركة الخدمات الوطنية والإقامات لتسهيل خلاص معاليم الإقامة المتصلة بالحج وإضفاءها السرعة والنجاعة المرجوتين من خلال الاعتماد على شبكة مكاتب البريد الموزعة على مختلف جهات الجمهورية.
كما ستمكن هذه الاتفاقية من التقليص من المعاملات نقدا ومن مدة الانتظار بالشبابيك الموحدة.
وقد تولـى جوهر الفرجاوي الرئـيس المـدير العـام للـبريد الـتونسي ومعز بوجميل الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات «SNR » التوقيع على هذه الاتفاقية وذلك بحضور عدد من الإطارات بالمؤسستين.
وتهدف اتفاقية الشراكة إلى تعزيز مجالات التعاون بين البريد التونسي وشركة الخدمات الوطنية والإقامات لتسهيل خلاص معاليم الإقامة المتصلة بالحج وإضفاءها السرعة والنجاعة المرجوتين من خلال الاعتماد على شبكة مكاتب البريد الموزعة على مختلف جهات الجمهورية.
كما ستمكن هذه الاتفاقية من التقليص من المعاملات نقدا ومن مدة الانتظار بالشبابيك الموحدة.
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Par:RESA67 (France )
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