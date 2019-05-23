لوبوان الفرنسية : الإمارات مصرّة على إسقاط حركة النهضة في تونس حتى تتحول فعلا إلى ''إسبرطة الصغيرة''

Jeudi 23 Mai 2019



باب نات

Les Émirats, maîtres de la contre-révolution arabe

نشر الدكتور Sébastien Boussois الباحث في جامعة بروكسل مقالا له على موقع مجلة لوبوان الفرنسية تحت عنوانتحدث فيه عن الدور المشبوه لدولة الإمارات العربية المتحدة في دول الربيع العربي و سعيها إلى تركيز سياستها الأمنية فيها.و اعتبر بوسوا أن الأسابيع الأخيرة و الأحداث المتسارعة في ليبيا و السودان و الجزائر تؤكد أن الإمارات قد تحولت اليوم إلى الوسيط المثالي لخلق الأزمات و تطبيق ذات العلاج في كل مكان و هو علاج "الإختناق الديمقراطي " منذ 2011 تاريخ إندلاع شرارة الربيع العربي في تونس التي مازالت إلى اليوم الأمل الوحيد في الديمقراطية العربية برعاية دولية.و أضاف الكاتب بأن تصور دولة الإمارات العربية كجزيرة ليبرالية في وسط أرخبيل الملكيات الخليجية المحافظة لا يعدو ان يكون محض خرافة ،فوسط ناطحات السحاب الرائعة و البنية التحتية المتطورة تحولت الإمارات في السنوات الأخيرة إلى دولة بوليسية إستبدادية لا تسعى فقط إلى إجهاض الثورات العربية بل مزيد فرض إيديولوجيتها على أرض الواقع بشكل عنيد و ماكيافيلي متجاوزة في ذلك حتى المملكة العربية السعودية، فأبوظبي تسعى إلى توسيع نفوذها في جميع أنحاء العالم و قيادة حملة مضادة للثورات وهي خطة وضعها محمد بن زايد بالإستعانة بقوى دولية وقد نجحت هذه الخطة في عديد الدول العربية فالإمارات حاضرة في الحياة السياسية لجميع البلدان التي تمر بأزمات في المنطقة، ففي تونس مثلا و التي عرفت إستقرارا سياسيا منذ 2011 وصاغت دستورا مثاليا و تعيش حياة سياسية نشطة على أعتباب إستحقاق إنتخابي نهاية هذه السنة مازالت تعاني من التدخل الإماراتي بشكل واسع بدعم قوى سياسية مناهضة لحركة النهضة الحزب الأول في البلاد و الذي لازال يمثل حجرة عثرة أمام أمراء ابوظبي الذين يعلمون أن إقصاء النهضة الإسلامية يعني تحول الإمارات العربية فعلا إلى إسبرطة الصغيرة كما وصفها الجنرال الأمريكي جون ماتيس ،فبقاء ثورة تونس حية يعني إلهام باقي الدول و العكس صحيح.و ختم الكاتب بالإشارة إلى أن الإمارات التي تتسببت في كارثة إنسانية في اليمن تسعى إلى إعادة ذات السيناريو في ليبيا بدعم المشير خليفة حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس ،كما دعمت أبو ظبي الجنرال السيسي في مصر خلال إنقلابه على حكم الإخوان سنة 2013، فالإمارات تحبذ التعامل مع الجنرالات و هو مايفسر محاولتها التقرب للمؤسسة العسكرية في الجزائر و السودان .