انتخابات بلدية باردو: التصريح بالحكم في طعنين لقائمتي نداء تونس يوم 28 ماي 2019

Jeudi 23 Mai 2019



وات

- قررت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الإدارية، اليوم الخميس، في ختام جلسة مرافعة للنظر في طعنين تقدمت بهما قائمتان مترشحتان عن نداء تونس للانتخابات الجزئية ببلدية باردو، حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم الثلاثاء المقبل 28 ماي 2019 وفق ما صرح به الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري لوكالة تونس افريقيا للانباء.وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قد رفض، الخميس الماضي، قائمتي حركة نداء تونس، عن شق الحمامات (سفيان طوبال) وعن شق المنستير (حافظ قايد السبسي)، المترشحتين للإنتخابات الجزئيّة لبلدية باردو وذلك "لعدم ثبوت صفة الممثل القانوني"، وفق ما أفاد به عضو الهيئة، أنيس الجربوعي.وأرجع الجربوعي السبب في رفض القائمتين إلى "غموض مراسلة المصالح المختصة المكلفة بالأحزاب برئاسة الحكومة، الواردة على الهيئة، التي لم تتضمن بكل دقة اسم الممثل القانوني لحزب حركة نداء تونس"، في المقابل تم قبول 10 قائمات مترشحة لهذه الانتخابات (حزبية وائتلافية ومستقلة) على ان يتم الاعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الخميس 20 جوان المقبل.ونصّ قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عدد 12 لسنة 2019 المؤرخ في 26 أفريل 2019 والمتعلّق برزنامة الإنتخابات البلدية الجزئية في بلدية باردو لسنة 2019، على أن يكون الإقتراع يوم الأحد 14 جويلية 2019، وعلى أن يقترع الأمنيون والعسكريون يوم السبت 13 جويلية 2019.تجدر الإشارة إلى أن والي تونس أعلن موفى أفريل المنقضي عن حل المجلس البلدي بباردو، بعد مرور 15 يوما من تاريخ إيداع استقالة الأغلبية المتزامنة لأعضاء هذا المجلس (18 من ضمن 30 عضوا).