البرلمان يصادق على اتفاق يتيح للشركة التونسية للكهرباء والغاز تعبئة 154 مليون دولار لتوريد الغاز الطبيعي

Mardi 21 Mai 2019
وات - صادق مجلس نواب الشعب، الثلاثاء ، خلال جلسة عامة ، على قانون يتيح للشركة التونسية للكهرباء والغاز تعبئة مبلغ 154 مليون دولار، عبر اتفاق مرابحة مبرم بين تونس و المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ، ب128 صوت لصالح المشروع واعتراض 12 نائبا وتتمثل صيغة التمويل في عقد مرابحة بهامش ربح الليبور زائد 1ر2 بالمائة ليتم التسديد على ستة اشهر من تاريخ كل عملية سحب قابلة للتدوير (كل مبلغ يتم سحبه ثم سداده كاملا يصبح متاحا للاستخدام مرة اخرى وذلك خلال مدة الانجاز).
وتهدف الاتفاقية الى دعم علاقات التعاون بين تونس والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية من خلال مساهمة المؤسسة المذكورة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وتهدف الاتفاقية الى دعم علاقات التعاون بين تونس والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية من خلال مساهمة المؤسسة المذكورة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
En continu
- 13:56 سمير بن طلال آل سعود..
- Hier 23:47 راشد الغنوشي يتتونس!
- Hier 23:14 ترامب ينفي أنباء التفاوض مع إيران
- Hier 18:02 فرنسا تمنح تونس دعما جديدا لدفع النقل الحضري
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:52
|19:27
|16:06
|12:23
|05:07
|03:19
|
26°
|25°
|% 29
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|25°-19
|23°-17
|26°-17
|29°-19
|25°-19
Follow @babnet_Tunisie
( 71 088) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 70 944) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 49 947) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 058) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 48 152) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 38 560) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 047) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 846) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 094) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 748) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 698) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 896) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 734) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 580) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 32 062) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 948) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 707) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 298) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 003) مسافرة تثور في وجه الغنوشي في الطا
( 28 398) لماذا إنفجر لطفي لعماري في وجه الز
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:سمير بن طلال آل سعود..