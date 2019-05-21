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البرلمان يصادق على اتفاق يتيح للشركة التونسية للكهرباء والغاز تعبئة 154 مليون دولار لتوريد الغاز الطبيعي

Mardi 21 Mai 2019

Mardi 21 Mai 2019
وات - صادق مجلس نواب الشعب، الثلاثاء ، خلال جلسة عامة ، على قانون يتيح للشركة التونسية للكهرباء والغاز تعبئة مبلغ 154 مليون دولار، عبر اتفاق مرابحة مبرم بين تونس و المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ، ب128 صوت لصالح المشروع واعتراض 12 نائبا وتتمثل صيغة التمويل في عقد مرابحة بهامش ربح الليبور زائد 1ر2 بالمائة ليتم التسديد على ستة اشهر من تاريخ كل عملية سحب قابلة للتدوير (كل مبلغ يتم سحبه ثم سداده كاملا يصبح متاحا للاستخدام مرة اخرى وذلك خلال مدة الانجاز).

وتهدف الاتفاقية الى دعم علاقات التعاون بين تونس والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية من خلال مساهمة المؤسسة المذكورة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.



  
  
     
  
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