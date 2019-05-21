عدد المشاريع الممولة في إطار برنامج ''رائدة'' لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية يبلغ في منتصف ماي الجاري 3500 مشروعا

Mardi 21 Mai 2019



وات

- بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها في إطار برنامج "رائدة" لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية في منتصف ماي الجاري 3500 مشروعا، وفق ما أعلنت عنه وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي اليوم الثلاثاء.وأكدت العبيدي خلال إشرافها على افتتاح اشغال دورة تدريبية وطنية حول "مهارات الدعوة في مجال النوع الاجتماعي والتجارة"، ينظمها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر)، امكانية الوصول الي تمويل 8 الاف مشروع بنهاية سنة 2020 بفضل التعاون بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن، وذلك بهدف تدعيم الجهود الوطنية للتقليص من نسب البطالة خاصة لدى خريجات التعليم العالي.كما ابرزت الوزيرة في كلمتها أهمية هذه الدورة التدريبية التي تهدف الى تمكين المشاركات من الأدوات والمعرفة اللازمة في مجال الدعوة القائمة على الأدلة لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وتدعيم وجودها في الأسواق التجارية وطنيا إقليميا ودوليا.وتنتظم هذه الدورة من 21 الى 23 من الشهر الجاري، في إطار خطة عمل مشروع تمكين المرأة لتحقيق المساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية، بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي للتنمية بالتنسيق مع عدد من المؤسسات والمنظمات المعنية من البلدان التي يغطيها وهي الجزائر والأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس.