الطريق السيارة الكاف/تونس ستكون جاهزة مع حلول سنة 2025 (وزير التجهيز)

Mardi 21 Mai 2019



وات

- أكد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية نورالدين السالمي، اليوم الثلاثاء ، في تصريح لمراسل (وات) بالكاف أن مشروع الطريق السيارة الكاف /تونس ستكون جاهزة مع حلول سنة 2025 على أقصى تقدير.وأوضح على هامش زيارة أداها اليوم إلى الجهة، أن مشروع الطريق السيارة تجاوز مرحلة الدراسات التمهيدية ودخل مرحلة الدراسات التفصيلية وذلك بعد مشاورات عديدة شاركت فيها مختلف الأطراف المعنية بما فيها مكونات المجتمع المدني.ولفت السالمي، إلى أنه تم الاتفاق على تحديد المسار النهائي للطريق التي ستمر عبر ولاية سليانة مع وصلة بحولي 30 كلم لمدينة سليانة، مشيرا إلى أن مسألة التمويل غير مطروحة بالنسبة إلى هذا المشروع نظرا لتوفرعدة مصادر للتمويل.واطلع الوزير بالمناسبة على سير انجاز بعض المشاريع الجاري تنفيذها والتي تقدمت بنسب متفاوتة ومنها تهيئة الطريق الرابطة بين قلعة سنان والفالتة وبناء قاعة رياضية وملعب بحي 9 افريل ببرنوصة.كما عاين مشروع بناء 78 سكنا اجتماعيا بمدينة الكاف تم انجازه ودخل مرحلة تحديد قائمات المنتفعين بالسكن الاجتماعي في اطارالبرنامج الجهوي للسكن الاجتماعي الذي يشمل حسب الوزير انجاز 50 مسكنا بساقية سيدي يوسف و27 بتاجروين الى جانب دفعة اخرى منتظرة بنبر.