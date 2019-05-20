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دفع الاستثمارات والتنمية التضامنية للتونسيين بالخارج محور جلسة في البرلمان

Lundi 20 Mai 2019

Lundi 20 Mai 2019
وات - مثّل التشجيع على فتح حسابات ادخار وحسابات استثمار بالعملة الصعبة لفائدة التونسيين بالخارج وإحداث صندوق استثمار لتمويل مشاريع الجالية التونسية إضافة إلى سبل تفعيلها على أرض الواقع، أبرز المحاور التي تدارستها، اليوم، لجنة شؤون التونسيين بالخارج صلب البرلمان.

وقدمت اللّجنة خلال جلسة عقدتها، اليوم الاثنين، عرضا حول تقدم أشغال فريق العمل المنبثق عن مجلس التحليل الاقتصادي المكلف بمتابعة ملف الاستثمارات والتنمية التضامنية للتونسيين بالخارج.


وقد تم التأكيد، خلال الجلسة، على ضرورة العمل على فتح حسابات ادخار بالعملة الصعبة، بما يسمح للمقيمين بالخارج من تحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبي نحو المصارف المحلية وذلك عبر الترفيع في نسبة الفائدة الموظفة إلى 3%، بالإضافة إلى فتح حسابات ادخار استثمار بالعملة الصعبة لفائدة التونسيين بالخارج بنسب فائدة تصل إلى 4%.

كما تم التشديد على القيام بحملات تحسيسية حول الإجراء المتخذ من قبل الوكالة العقارية للسكنى والمتمثل في تخصيص نسبة 5 % من المقاسم الشخصية لفائدة أبناء الجالية بالخارج والعمل على توسيع هذا الإجراء ليشمل المقاسم الجماعية.
وتدارست اللجنة أيضا سبل حل الإشكاليات التي تحول دون اعتماد البطاقة البنكية لخلاص الخدمات الديوانية عند العودة إلى تونس، فضلا عن التفكير في إحداث صندوق استثمار لتمويل المشاريع المحدثة من قبل الجالية التونسية المقيمة في الخارج.
خميس

  
  
     
  
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