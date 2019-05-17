تظاهرة ''فوانيس رمضان'' بولاية المنستير تنطلق مساء الجمعة

Vendredi 17 Mai 2019



وات

- تنطلق مساء الجمعة تظاهرة "فوانيس رمضان بولاية المنستير" التي تتواصل من 17 ماي الجاري إلى 6 جوان 2019 وتتضمن هذه التظاهرة التي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير في إطار برنامج "المنستير مدينة الفنون والحضارات" 18 سهرة رمضانية موسيقية ومسرحية تتوزع على 10 مدن بولاية المنستير وبالسجن المدني بالمنستير وفق ما أفاد "وات" محمّد الميداني شقريم المكلف بالإعلام بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.وتستهل السهرات مساء الجمعة 17 ماي بعرض "نغزة" بقيادة الشيخ المازري بلحاج عليّ أمام ساحة بلدية منزل نور.وتحتضن الساحة ذاتها الواقعة في قلب المدينة وبالتنسيق مع بلدية المكان يوم 24 ماي الجاري العرض الموسيقي "روحانيات" للفنّان مراد باشا وتستضيف في سهرة الجمعة 31 ماي الجاري عرضا موسيقيا لفرقة الشباب للموسيقى العربية بالمنستير.ويواكب الأهالي في مدينة المصدور بمعتمدية بنبلة سهرتين وسط مدينة المصدور الأولى يوم 18 ماي الجاري مع العرض المسرحي "ريحانة" للحكواتي الصحبي بن حسن، والثانية في 1 جوان 2019 مع عرض "الزيار" بقيادة الشيخ عليّ واز.وبرمجت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير ثلاث سهرات رمضانية بالمكنين منها اثنتان يوم 21 ماي الجاري وهي سهرة الانشاد الديني "الشطحة" مع الفنّان عبد الودود بوزقرو ببطحاء الجامع القديم بالمكنين والعرض الموسيقي "بين الثنايا" للفنّان أحمد حمودة وذلك في معلم مقام سيدي خليفة بالمكنين.ويواكب الأطفال في سهرة 25 ماي الجاري في فضاء دار الجربي بالمكنين عرض الفداوي للأطفال "أصل الحروف" للفنّان المسرحي خالد شنان.ويكون أهالي صيادة على موعد في فضاء معلم سيدي عمار بصيادة يوم 29 ماي الجاري مع العرض الصوفي "هيا نزورو" بقيادة الفنّان جوهر قرمة ويوم 31 ماي الجاري مع عرض لمجموعة الطرب الأصيل للموسيقى العربية بالمنستير بقيادة الفنان وجدي مزالي.ويقدم في سهرة 18 ماي الجاري عرض "الصوفية مناجاة رمضانية" لسلامية السلام بالمكنين بقيادة الشيخ محمّد بن هنية بقاعة المحبة للأفراح بالوردانين، والعرض الموسيقي "روحانيات" للفنّان مراد باشا وسط مدينة زرمدين.ويعيش أهالي بوضر في سهرة 19 ماي الجاري في ساحة بوضر مع الفنّان محمّد عليّ عبرود في العرض الموسيقي "الزنار".وتقدم في سهرة 25 ماي الجاري كلّ من مجموعة الفنّان مجدي الأنصاري بمشاركة الفنّان حسين العفريت عرض "ترانيم" بالسجن المدني بالمنستير، وعيساوية البشير البريقي بالمدينة العتيقة ببوحجر عرض "ناس المقام"، والفنّان الحبيب الصيادي عرض "طربيات" بساحة الفنّون بقصيبة المديوني.ويحتضن متحف دار عياد بقصر هلال في سهرة 26 ماي الجاري عرض "ترانيم" مع مجموعة الفنّان مجدي الأنصاري.وبرمجة المندوبية هذه السهرات الرمضانية بالتنسيق والتعاون مع 18 جمعية وهيكل كبعض بلديات المكان وكالمكتب المحلي للمصائف والجولات بالمصدور، والغرفة الفتية العالمية بالمكنين وفوج الكشافة بالمكنين وجمعية الابداع الثقافي ببوحجر وجمعية الفن الجميل بقصيبة المديوني، وجمعية وفق ما أوضحت لوات نفيسة براهم رئيسة مصلحة التظاهرات والجمعيات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.