هيئة الإنتخابات ترفض قائمتي حركة نداء تونس (شقي الحمامات والمنستير) للإنتخابات الجزئيّة لبلدية باردو ''لعدم ثبوت صفة الممثل القانوني''

Jeudi 16 Mai 2019



وات

- رفض مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، مساء يوم الخميس، قائمتي حركة نداء تونس، عن شق الحمامات (سفيان طوبال) وعن شقّ المنستير (حافظ قايد السبسي)، المترشحتين للإنتخابات الجزئيّة لبلدية باردو وذلك "لعدم ثبوت صفة الممثل القانوني"، وفق ما أفاد به عضو الهيئة، أنيس الجربوعي.وبيّن المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن رفض القائمتين كان بسبب "غموض مراسلة المصالح المختصة والمكلّفة بالأحزاب برئاسة الحكومة والتي وردت على الهيئة أمس الأربعاء والتي لم تتضمّن بكل دقة اسم الممثل القانوني لحزب حركة نداء تونس".وذكّر الجربوعي بأنّ الفصل 13 من قرار الهيئة الإنتخابية المتعلّق بالترشّحات للإنتخابات البلديّة، ينصّ على وجوبيّة اعتماد الممثل القانوني المعتمدة لدى مصالح رئاسة الحكومة المكلّفة بالأحزاب.ويمكن لممثلي القائمتين المرفوضتين لنداء تونس اللجوء إلى القضاء الإداري.وكان قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عدد 12 لسنة 2019 المؤرخ في 26 أفريل 2019 والمتعلّق برزنامة الإنتخابات البلدية الجزئية في بلدية باردو لسنة 2019، نصّ على أن يكون الإقتراع يوم الأحد 14 جويلية 2019، وعلى أن يقترع الأمنيون والعسكريون يوم السبت 13 جويلية 2019.وسيتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا، وفق نصّ القرار، بعد انقضاء الطعون، في أجل أقصاه يوم الخميس 20 جوان 2019.أمّا مطالب سحب الترشحات فتُودع في أجل أقصاه يوم الخميس 6 جوان 2019.يُذكر أنّ والي تونس كان أعلن يوم 23 أفريل 2019، عن حلّ المجلس البلدي بباردو، بعد مرور 15 يوما من تاريخ إيداع استقالة الأغلبية المتزامنة لأعضاء هذا المجلس (18 من ضمن 30 عضوا).