الشّركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التونسيّة تحذر من تعطل الحواجز الآلية لبعض تقاطعات السكة بالعاصمة بسبب الأشغال

Vendredi 17 Mai 2019
وات - حذّرت الشّركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التونسيّة، الخميس، من تعرض الحواجز الآلية لتقاطع السكة بباردو (تقاطع رئيسي) وتقاطعات (الملاسين/ حي الروضة / باردو1 / باش حامبة) الى أعطاب متكررة تمتدّ لفترات طويلة ، بسبب الأشغال.
ودعت الشّركة ، في بلاغ لها، مستعملي الطّريق الى مزيد الانتباه والحذر عند عبور هذه التقاطعات مشيرة الى عودة تشغيلها بصفة عادية إثر انتهاء الأشغال.
وعزت الشّركة تعطّل الحواجز الآلية الى الأشغال التى يتمّ إنجازها حاليّا من طرف شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة على الخطّ الرّابط بين محطّتي تونس ومنّوبة.
ودعت الشّركة ، في بلاغ لها، مستعملي الطّريق الى مزيد الانتباه والحذر عند عبور هذه التقاطعات مشيرة الى عودة تشغيلها بصفة عادية إثر انتهاء الأشغال.
وعزت الشّركة تعطّل الحواجز الآلية الى الأشغال التى يتمّ إنجازها حاليّا من طرف شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة على الخطّ الرّابط بين محطّتي تونس ومنّوبة.
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- Hier 23:24 حول ما يثار عن عودة المخلوع !
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Par:kamelwww (France )
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