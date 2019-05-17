وزارة الفلاحة تنطلق في بناء حاجر بارتفاع 3 أمتار ونصف على سد بوهرتمة لرفع سعته الى 145 مليون متر مكعب

Vendredi 17 Mai 2019
وات - انطلقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الخميس، في تنفيذ أشغال رفع طاقة خزن سد بوهرتمة من 33 مليون متر مكعب الى 145 مليون متر مكعب، عبر بناء حاجز بعلو 3 أمتار ونصف المتر، على أن تنتهي أشغال المشروع الذي خصصت له تمويلات ناهزت 67 مليون دينار في غضون 40 شهرا.
وقال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الذي اعطي، الخميس، اشارة انطلاق المشروع على هامش زيارة يؤديها رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى ولاية جندوبة "أن الأشغال ستنطلق دون اللجوء الى عملية افراغ السد".
وأضاف، ان المشروع يكتسي أهمية استراتيجية من خلال ضمان تزويد المناطق السقوية (30 ألف هكتار بولاية جندوبة) وتوفير مياه الشرب بالشمال في أفق 2030 - 2050 ودعم منظومة التصرف في الفيضانات بحوض مجردة واحكام حماية مدينة بوسالم من خطر الفيضانات.
وبين الطيب، أن بنية سد بوهرتمة الذي تم تشييده 1976 " لازالت مستقرة" وان تونس تسعى الى تعبئة الموارد المائية رغم مشاكل الفقر المائي التي تواجهها.
وقال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الذي اعطي، الخميس، اشارة انطلاق المشروع على هامش زيارة يؤديها رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى ولاية جندوبة "أن الأشغال ستنطلق دون اللجوء الى عملية افراغ السد".
وأضاف، ان المشروع يكتسي أهمية استراتيجية من خلال ضمان تزويد المناطق السقوية (30 ألف هكتار بولاية جندوبة) وتوفير مياه الشرب بالشمال في أفق 2030 - 2050 ودعم منظومة التصرف في الفيضانات بحوض مجردة واحكام حماية مدينة بوسالم من خطر الفيضانات.
وبين الطيب، أن بنية سد بوهرتمة الذي تم تشييده 1976 " لازالت مستقرة" وان تونس تسعى الى تعبئة الموارد المائية رغم مشاكل الفقر المائي التي تواجهها.
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