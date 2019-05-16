126 ألفا و100 تلميذ ينطلقون اليوم في اجتياز امتحان الباكالوريا البيضاء

Jeudi 16 Mai 2019
وات - انطلق، اليوم الخميس، 126 ألفا و100 تلميذ في اجتياز امتحان الباكالوريا البيضاء الذي يتواصل إلى حدود يوم 22 ماي الجاري.
ويتقدم لهذه الامتحانات 107 الاف و517 تلميذا ينتمون إلى المعاهد العمومية و 18 ألف و 583 تلميذا منتسبا إلى المعاهد الخاصة حسب ما أفاد به المدير العام للامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني في تصريح لـ "وات".
واجتاز المترشحون من كل الشعب خلال اليوم الأول من الامتحانات، اختبار مادة الفلسفة والمادة الاختيارية، حسب الولباني الذي لفت إلى أن الأعداد التي سيتحصل عليها التلاميذ في هذه الاختبارات ستحتسب ضمن المعدل السنوي، حيث سيتم جمعها مع الأعداد المتحصل عليها في الفترة الأولى من الامتحانات ومن ثمة تقسم الأعداد الى النصف للحصول على المعدل السنوي.
وأضاف أن المعدل السنوي يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للتلاميذ الذين سيتحصلون على معدل نهائي في امتحان الباكالوريا يترامح بين 9 و 9.99 من عشرين، باعتبار أن الحصول على معدل سنوي يساوي أو يفوق 10 من 20 يعتبر شرطا من شروط الإسعاف بالقبول، الأربعة.
وذكر الولباني أن الشروط الثلاثة المتبقية للإسعاف بالقبول تتمثل في عدم الحصول على صفر في مادة إجبارية، والحصول على معدل حسابي للمادتين المميزتين يفوق أو يساوي 9 من 20، وضرورة أن يكون التلميذ حسن السلوك والمواظبة خلال السنة الدراسية.
وشدد الولباني على أن الباكالوريا البيضاء تمثل فرصة للتلاميذ للوقوف على حقيقة امكانياتهم ولتدارك ما يجب تداركه على مستوى التحضير والمراجعة خلال الأسابيع القادمة. و بين أنه بعد نهاية اختبارات الباكالوريا البيضاء سيتم الانطلاق بداية من اليوم الموالي لها أي يوم 23 ماي الجاري في اجتياز الاختبارات التطبيقية ضمن امتحان الباكالوريا والتي تتواصل الى حدود يوم 1جوان القادم.
و أوضح أن الاختبارات التطبيقية تعد جزءا من الباكالوريا وأن الأعداد التي يتم التحصل عليها ستحتسب ضمن المعدل النهائي للامتحان .
وتنطلق الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2019 بداية من يوم 12 جوان لتتواصل إلى حدود 19 جوان القادم، على أن يقع التصريح بنتائجها يوم الأحد 30 جوان القادم.
ويشرع المؤجلون إلى دورة المراقبة في اجتياز الاختبارات يوم 2 جويلية المقبل لتتواصل إلى غاية يوم 5 من الشهر نفسه على يتم التصريح بالنتائج يوم السبت 13 جويلية 2019 .
ويتقدم لهذه الامتحانات 107 الاف و517 تلميذا ينتمون إلى المعاهد العمومية و 18 ألف و 583 تلميذا منتسبا إلى المعاهد الخاصة حسب ما أفاد به المدير العام للامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني في تصريح لـ "وات".
واجتاز المترشحون من كل الشعب خلال اليوم الأول من الامتحانات، اختبار مادة الفلسفة والمادة الاختيارية، حسب الولباني الذي لفت إلى أن الأعداد التي سيتحصل عليها التلاميذ في هذه الاختبارات ستحتسب ضمن المعدل السنوي، حيث سيتم جمعها مع الأعداد المتحصل عليها في الفترة الأولى من الامتحانات ومن ثمة تقسم الأعداد الى النصف للحصول على المعدل السنوي.
وأضاف أن المعدل السنوي يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للتلاميذ الذين سيتحصلون على معدل نهائي في امتحان الباكالوريا يترامح بين 9 و 9.99 من عشرين، باعتبار أن الحصول على معدل سنوي يساوي أو يفوق 10 من 20 يعتبر شرطا من شروط الإسعاف بالقبول، الأربعة.
وذكر الولباني أن الشروط الثلاثة المتبقية للإسعاف بالقبول تتمثل في عدم الحصول على صفر في مادة إجبارية، والحصول على معدل حسابي للمادتين المميزتين يفوق أو يساوي 9 من 20، وضرورة أن يكون التلميذ حسن السلوك والمواظبة خلال السنة الدراسية.
وشدد الولباني على أن الباكالوريا البيضاء تمثل فرصة للتلاميذ للوقوف على حقيقة امكانياتهم ولتدارك ما يجب تداركه على مستوى التحضير والمراجعة خلال الأسابيع القادمة. و بين أنه بعد نهاية اختبارات الباكالوريا البيضاء سيتم الانطلاق بداية من اليوم الموالي لها أي يوم 23 ماي الجاري في اجتياز الاختبارات التطبيقية ضمن امتحان الباكالوريا والتي تتواصل الى حدود يوم 1جوان القادم.
و أوضح أن الاختبارات التطبيقية تعد جزءا من الباكالوريا وأن الأعداد التي يتم التحصل عليها ستحتسب ضمن المعدل النهائي للامتحان .
وتنطلق الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2019 بداية من يوم 12 جوان لتتواصل إلى حدود 19 جوان القادم، على أن يقع التصريح بنتائجها يوم الأحد 30 جوان القادم.
ويشرع المؤجلون إلى دورة المراقبة في اجتياز الاختبارات يوم 2 جويلية المقبل لتتواصل إلى غاية يوم 5 من الشهر نفسه على يتم التصريح بالنتائج يوم السبت 13 جويلية 2019 .
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:47
|19:22
|16:05
|12:23
|05:10
|03:25
|
19°
|19°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|19°-13
|32°-16
|25°-15
|22°-15
|24°-15
Follow @babnet_Tunisie
( 65 396) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 56 349) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 576) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 396) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 959) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 46 038) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 45 674) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 632) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 929) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 406) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 37 398) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 35 941) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 33 996) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 589) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 174) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 32 807) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 970) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 812) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 107) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 256) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: تأجيل النظر في مشروع قانون المساواة بالميراث بالبرلمان يثير استياء بعض المنظمات