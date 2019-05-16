الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية يندد بتواصل ''الانتهاكات'' ضد الحريات الفردية ويطالب بالمصادقة على مشروع مجلة الحريات الفردية

Jeudi 16 Mai 2019



وات

- دعا أعضاء الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية، المتكون من عدد من المنظمات، مجلس نواب الشعب إلى التسريع في المصادقة على مشروع مجلة الحريات الفردية، منددا باستمرار "الانتهاكات" ضد "الأشخاص العابرين جنسيا".وينص مشروع المجلة، التي قدمها مجموعة من النواب منذ أكتوبر 2018، على الاعتراف بالهوية الجنسية، وتغيير الجنس، وإلغاء تجريم المثلية، ومعاقبة رهاب المثلية وغيرها.وطالب الائتلاف في بيان نشره، اليوم الخميس، مجلس نواب الشعب في الإسراع بانتخاب الأعضاء المحكمة الدستورية لضمان احترام الحقوق التي كرسها الدستور، داعيا من جهة أخرى الحكومة إلى تحديد سياسة جزائية "تعترف بحق الفرد في الاختلاف بما في ذلك هويته الجنسانية والهوية الجندرية".وندد "بإلقاء الشرطة القبض على الأشخاص واعتقالهم بسبب مظهر أو موقف يفترضون على أساسه هويتهم الجنسية أو الجندرية"، منتقدا استمرار تطبيق الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يعاقب بالسجن 3 سنوات لمثليي ومثليات الجنس.كما أدان الائتلاف إصدار المحاكم الإذن باستخدام الفحوص الشرجية على الرغم من التزام السلطات التونسية بالتوقف عن استخدام هذه الممارسة منذ سنة 2017، بحسب البيان الذي نشره بمناسبة احتفاله باليوم العالمي لمكافحة الهوموفوبيا والترونسفوبيا.ويتكون الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية من عديد المنظمات على غرار الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية بيتي وجمعية شمس وجمعية موجودين وغيرها.