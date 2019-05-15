روني الطرابلسي يستقبل وفدا من متعهد الرحلات العالمي ''توماس كوك''

Mercredi 15 Mai 2019



باب نات

- استقبل وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي، اليوم بمقر الوزارة، وفدا من متعهد الرحلات العالمي "توماس كوك" الذي قدم خصيصا من أنغلترا لإتمام إتفاقية التعاون المشتركة بين الوزارة و"توماس كوك" والتي تم الاتفاق على إبرامها خلال زيارة العمل الأخيرة التي أداها الوزير إلى لندن بهدف تطوير الوجهة السياحية التونسية بالسوق الإنغليزية والتي ستمتد على مدى ثلاث سنوات.وأكد روني الطرابلسي وفق بلاغ نشرته وزارة السياحة أن هذه الإتفاقية ستمكن من تعزيز تواجد هذا الشريك الإستراتيجي وأحد أكبر متعهدي الرحلات في العالم ببلادنا وستساهم في تكثيف عدد السياح الوافدين خاصة من بريطانيا.