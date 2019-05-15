قابس: متابعة واقع وأفاق قطاع التكوين المهني خلال جلسة عمل

Mercredi 15 Mai 2019
وات - انتظمت يوم أمس الاربعاء بمقر ولاية قابس جلسة عمل خصصت لمتابعة واقع وأفاق قطاع التكوين المهني، حيث تم طرح جملة من المشاغل التى من بينها وجود نقص في قاعات التكوين النظري بمركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالحامة وفي ورشات التكوين بكل من المركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب والمركز القطاعي للتكوين في الصيانة.
كما تم التأكيد على ضرورة صيانة المبيت القديم بالمركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب وعلى تدعيم تجهيزات المركز في اختصاصي البناء وقيس الأراضي، فضلا عن التسريع بتوفير التجهيزات التي تحتاجها ورشة التكوين في الطبخ والمرطبات التي تتم تهيئتها حاليا بمركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بقابس واستكمال الأقساط الخاصة بصفقة تجهيز المركز القطاعي للتكوين في الصيانة.
وكانت السنة التكوينية الحالية قد تميزت بالشروع في تجهيز المركز القطاعي للتكوين في الصيانة ضمن المشروع الخاص بإعادة هيكلة المركز بكلفة قاربت 15 مليون دينار، فضلا عن افتتاح المبيت الجديد بالمركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب وتهيئة مطعمه واقتناء تجهيزات جديدة لهذه المؤسسة بكلفة قاربت 7.5 مليون دينار.
كما تم التأكيد على ضرورة صيانة المبيت القديم بالمركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب وعلى تدعيم تجهيزات المركز في اختصاصي البناء وقيس الأراضي، فضلا عن التسريع بتوفير التجهيزات التي تحتاجها ورشة التكوين في الطبخ والمرطبات التي تتم تهيئتها حاليا بمركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بقابس واستكمال الأقساط الخاصة بصفقة تجهيز المركز القطاعي للتكوين في الصيانة.
وكانت السنة التكوينية الحالية قد تميزت بالشروع في تجهيز المركز القطاعي للتكوين في الصيانة ضمن المشروع الخاص بإعادة هيكلة المركز بكلفة قاربت 15 مليون دينار، فضلا عن افتتاح المبيت الجديد بالمركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب وتهيئة مطعمه واقتناء تجهيزات جديدة لهذه المؤسسة بكلفة قاربت 7.5 مليون دينار.
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