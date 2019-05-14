Radio Babnet Tunisie On Air:   

القبض بباردو على شخصين بحوزتهما مسدّس قديم كانا يعتزمان التفريط فيه بالبيع كقطعة أثريّة

Mardi 14 Mai 2019

Mardi 14 Mai 2019
وات - أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، بأن وحدات منطقة الأمن الوطني بالعمران، "تمكّنت اليوم الثلاثاء، إثر نصب كمين محكم بجهة باردو، من إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما مسدّس تقليدي قديم كانا يعتزمان التفريط فيه بالبيع كقطعة أثريّة".

وبيّن المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ "العمليّة تمّت بناء على توفّر معلومات وبعد استشارة النيابة العمومية"، موضّحا أنّ الشخصين يبلغان من العمر 30 و32 سنة وأنّ أحدهما محل 6 مناشير تفتيش.
وأضاف الزعق أنّ الوحدات الأمنية تمكّنت أيضا من حجز قطعتين من السيوف تقليدية الصنع، بمنزل أحدهما بمنطقة "بيرين" من معتمدية سيدي حسين، ملاحظا أنّ الأبحاث في هذه القضية ما تزال متواصلة.


  
  
     
  
cadre-a5bedc8eba83a83cb138e2382ed1f7bf-2019-05-14 18:04:43






0 de 0 commentaires pour l'article 182316



En continu

الخميس 16 ماي 2019 | 11 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:47 19:22 16:05 12:23 05:10 03:25
19°
 20° % 48 :الرطــوبة
تونــس 14°
8.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-1432°-1625°-1522°-1524°-15
  • Avoirs en devises
    13073,6

  • (15 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34500 DT        1$ =2,98000 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 mai)   190,8 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558011665|182316 712|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires