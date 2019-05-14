القبض بباردو على شخصين بحوزتهما مسدّس قديم كانا يعتزمان التفريط فيه بالبيع كقطعة أثريّة

Mardi 14 Mai 2019



وات

- أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، بأن وحدات منطقة الأمن الوطني بالعمران، "تمكّنت اليوم الثلاثاء، إثر نصب كمين محكم بجهة باردو، من إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما مسدّس تقليدي قديم كانا يعتزمان التفريط فيه بالبيع كقطعة أثريّة".وبيّن المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ "العمليّة تمّت بناء على توفّر معلومات وبعد استشارة النيابة العمومية"، موضّحا أنّ الشخصين يبلغان من العمر 30 و32 سنة وأنّ أحدهما محل 6 مناشير تفتيش.وأضاف الزعق أنّ الوحدات الأمنية تمكّنت أيضا من حجز قطعتين من السيوف تقليدية الصنع، بمنزل أحدهما بمنطقة "بيرين" من معتمدية سيدي حسين، ملاحظا أنّ الأبحاث في هذه القضية ما تزال متواصلة.