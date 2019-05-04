نشر رزنامة الإنتخابات البلدية الجزئية لبلدية باردو بالرائد الرسمي وتحديد 14 جويلية 2019 موعدا للإقتراع

Samedi 04 Mai 2019



وات

- نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة الصادر أمس الجمعة، قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عدد 12 لسنة 2019 المؤرخ في 26 أفريل 2019 والمتعلّق بروزنامة الإنتخابات البلدية الجزئية في بلدية باردو لسنة 2019.ونصّ هذا القرار على أن يكون الإقتراع يوم الأحد 14 جويلية 2019، على أن يقترع الأمنيون والعسكريون يوم السبت 13 جويلية 2019.وتُقدّم الترشحات لدى مقر الإدارة الفرعية للإنتخابات، تونس 2، انطلاقا من يوم الثلاثاء 7 ماي 2019، على الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية يوم الثلاثاء 14 ماي 2019 على الساعة السادسة مساء، على أن يتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين للإنتخابات البلدية، في أجل أقصاه يوم الخميس 16 ماي 2019.وسيتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا، بعد انقضاء الطعون، في أجل أقصاه يوم الخميس 20 جوان 2019.أمّا مطالب سحب الترشحات فتودع في أجل أقصاه يوم الخميس 6 جوان 2019.وتنطلق الحملة الإنتخابية يوم السبت 22 جوان وتنتهي يوم الجمعة 12 جويلية 2019، على الساعة منتصف الليل، على أن يتمّ التصريح بالنتائج الأولية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 16 جويلية 2019.وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون، وفق نصّ القرار، الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 21 أوت 2019.وتمّ التأكيد ضمن قرار مجلس الهيئة على أنّ كافة بطاقات اعتماد الملاحظين وممثلي القائمات المترشحة المسندة بمناسبة الإنتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018، تعتبر صالحة لملاحظة الإنتخابات البلدية الجزئية في بلدية باردو لسنة 2019.يُذكر أنّ والي تونس كان أعلن يوم 23 أفريل 2019، عن حلّ المجلس البلدي بباردو، بعد مرور 15 يوما من تاريخ إيداع استقالة الأغلبية المتزامنة (18 من ضمن 30 عضوا بالمجلس)، أي يوم 8 أفريل 2019، موضحا أنه حسب منطوق الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية، يتولّى الوالي بعد انقضاء المدة عقب الإستقالة إعلام الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية، بكل حالات الشغور والإنحلال، حسب النصوص القانونية المنصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية.