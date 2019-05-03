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2ر2 مليون سائح زاروا تونس الى موفى أفريل 2019

Vendredi 03 Mai 2019

Vendredi 03 Mai 2019
وات - ارتفع عدد السياح الوافدين على تونس، خلال الأربعة أشهر الأولى من 2019، بنسبة 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2018 ليتجاوز عددهم 2 مليون و239 ألف سائح.
وترجع هذه الزيادة، وفق احصائيات وزارة السياحة التي تحصلت عليها (وات)، أساسا الى عودة اقبال السياح الأوروبيين (تطور بنسبة 22 بالمائة موفى مارس 2019)، وخاصة من بريطانيا (بنسبة 140 بالمائة) وفرنسا (24 بالمائة) وهولاندا (13 بالمائة).

وارتفع عدد السياح الوافدين من السوق المغاربية، التي تمثل نسبة 44 بالمائة من العدد الجملي للوافدين في الفترة ذاتها، اثر توافد نحو 496 ألف سائح جزائري و473 ألف سائح ليبي خلال الثلاثي الأول من 2019.


وتخطت العائدات السياحية، يوم 20 أفريل 2019، عتبة 1 مليار دينار لتسجل بذلك زيادة بنسبة 35 بالمائة.
وزادت العائدات السياحية بالأورو بنسبة 5ر16 بالمائة لتناهز 294 مليون أورو.

وتطور عدد الليالي المقضاة، من غرة جانفي إلى 20 أفريل 2019، بنسبة 9ر17 بالمائة لتستقطب النزل التونسية 2ر4 مليون سائح مع ارتفاع عدد الليالي المقضاة بنسبة تراوحت بين 10 و20 بالمائة في المناطق الساحلية.

وتهدف وزارة السياحة، وفق الاحصائيات ذاتها، الى استقطاب 1 مليون سائح فرنسي و390 ألف ألماني و640 ألف روسي، موفى 2019، ليصل بذلك العدد الجملي للوافدين على تونس 9 مليون سائح من مختلف الأسواق التقليدية وغير التقليدية.

  
  
     
  
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