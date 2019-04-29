رئيس الجمهورية يشرف على موكب أداء اليمين لوالي سليانة الجديد

Lundi 29 Avril 2019



وات

- أشرف رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الإثنين، بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين لوالي سليانة الجديد، عبد الرزاق دخيل.وحضر الموكب وزير الداخلية هشام الفراتي.وكانت وزارة الدّاخليّة، قد أعلنت يوم 20 افريل الجاري، أنّ رئيس الحكومة قرّر إجراء حركة جزئيّة في سلك الولاّة، تمّ بمقتضاها نقل علي سعيد، والي سليانة بمثل خطّته إلى ولاية بن عروس وتعيين عبد الرّزاق دخيل واليا جديدا على سليانة.