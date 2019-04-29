بنزرت: مجسم تذكاري بمنزل عبد الرحمان تكريما للبحارة وتثمينا لميزات المنطقة

Lundi 29 Avril 2019



وات

- تثمينا للموروث الثقافي والتنموي الذي عرفت به مدينة منزل عبد الرحمان منذ القدم ولاسيما في مجال الصيد البحري ،تم ،تركيز نصب تذكاري بمدخل المدينة على مستوى مفترق شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي ،وذلك اثناء موكب اشرف عليه امس والي بنزرت محمد قويدر.وقد توفق المجلس البلدي الحالي في اتمام ما انطلقت فيه النيابة الخصوصية السابقة ليكون هذا النصب الذي كان محل اعجاب متساكني المدينة الذين استوقفتهم اناقة وجمال المجسم وروعة نحته وتفاصيل قصته التي احسن توظيفها الفنان محمد الكشو.. فكانت رواية متعددة التفاصيل ،رواية اختزلت تاريخا حافلا لهذه المدينة.ويتمثل النصب في قارب صغير ،و تحته سمكة كبيرة ،تمثل الخير والرزق الذي يكد من اجله بحارة المنطقة الذين تربطهم بالبحر علاقة متينة مبنية على الجهد والاجتهاد والصبر والجلد وايضا الحب .يشار الى ان قطاع الصيد البحري بمدينة منزل عبد الرحمان يعتبر من أهم روافد التنمية بالمنطقة ،فرغم انفتاحها على محيطها الجهوي والوطني والدولي من خلال هجرة ابنائها للخارج وما باتت تتميز به المنطقة من خصوصيات جديدة ومن اشهرها احتضانها لمدينة جامعية غير ان العديد من ابناء منزل عبد الرحمان لايزالوا يعتمدون على البحر و قطاع الصيد البحري.وفي انتظار انطلاق مشروع تهيئة مرفئ الصيد البحري بها في اطار مشروع برنامج تطهير بحيرة بنزرت الكبرى بقيمة 5 ملايين دينار ، سيواصل بحارة منزل عبد الرحمان ،العمل في بحيرة "المزوقة" الواقعة جنوب غرب المنطقة والاستمتاع بالصيد فيها وهي البحيرة المتميزة عن غيرها من البحيرات بجودة اسماكها واختلاف انواعها الى جانب تربية القوقعيات وصيد المحار، وذلك اضافة الى منطقة "الشعرة" البحرية التي تعتبر مزار الصيادين الهواة من المولعين بالصيد بالصنارة .