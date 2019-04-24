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محكمة المحاسبات: 68 شخصا متوفيا، قدّموا تبرعات مالية لحركة النهضة بين 2016 و2018

Mercredi 24 Avril 2019

Mercredi 24 Avril 2019
وات - كشفت محكمة المحاسبات، أن وصولات التبرع وقائمة التبرعات لحركة النهضة، بين سنوات 2016 و2018، "تضمنت هويّات وأرقام بطاقات تعريف 68 متبرّعا، بيّنت سجلاّت الحالة المدنية أنهم متوفون في تاريخ التبرّع، ومنهم 25 شخصا تراوحت تواريخ وفاتهم بين 3 سنوات و11 سنة قبل موعد التبرّع.

وجاء في التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية لعضوية المجالس البلدية الذي نشرته محكمة المحاسبات مفصلا بموقعها الرسمي موقعها، اليوم الإربعاء 24 أفريل 2019، أن هؤلاء المتبرعين وعددهم 68 شخصا، قدّموا تبرّعات بمبالغ متفاوتة.


ووفق التقرير، فقد برّرت حركة النهضة ذلك، ب"تولّي أحد أقارب الشخص المتوفي، التبرع باسمه" كما أن الحزب تولى في حالات أخرى، تقديم أرقام مغايرة لم ترد أصلا بوصولات وسجلات التبرع في شأن الوضعيات التي تتضمن أخطاء في تدوين المعطيات وتنزيلها.

وأرجع الحزب "عدم وجود بطاقات تعريف بعض المتبرعين، بسجلات الحالة المدنية، إلى أخطاء في تسجيل الأرقام من قبل مصالحه"، وفق ما دوّنه التقرير ذاته.
وتنص أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 87 ، المتعلق بالأحزاب السياسية، على أن " الحزب السياسي يمسك سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا، ويذكر قيمتها وأسماء الأشخاص الصادرة عنهم".

وسياق متصل، جاء في التقرير أنه تبيّن لمحكمة المحاسبات، من خلال عملها على مراقبة الأوضاع المالية للأحزاب السياسية، أنه "خلال فحص سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا المتعلق بالحزب الدستوري الحر، لم يتم التنصيص على التبرعات العينية التي تحصل عليها الحزب، كما لم يلتزم كل من حزب البناء الوطني وحركة الشعب وحزب بني وطني، بمسك السجل المذكور.
وهو ما لم يسمح بالتعرف على مشروعية مصادر تمويل هذه الأحزاب".

يُذكر أن محكمة المحاسبات، نظمت اليوم الأربعاء، ندوة صحفية، قدمت خلالها ملخصا للتقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية لعضوية المجالس البلدية في 2018.
وكانت المحكمة قدمت نسخا من هذا التقرير إلى الرئاسات الثلاث، في مستهل الأسبوع الجاري.
أيمن

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 181125

Almokh  (Tunisia)  |Mercredi 24 Avril 2019 à 17h 52m |           
سارق و شد عجوزة،يكب سعد من رباكم لأنكم لم تتعودوا التبرع بإسم أبيكم و أمكم المتوفين،هذا في عرف أهل البر وأنتم رباية طبرنات ما تعودتوا على هذا السلوك

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 24 Avril 2019 à 17h 41m |           
التبرع بعد الوفاة يمكن ان يكون تنفيذا لوصية المتوفي ولا يعني بالضرورة ان التبرع تم من طرف آخر باسم المتوفي

Fessi425  (Tunisia)  |Mercredi 24 Avril 2019 à 17h 36m |           
ممكن أن تكون واحد من هؤلاء




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