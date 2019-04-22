الجهيناوي يبحث مع رئيس بعثة الدعم الأممي في ليبيا مستجدات الأوضاع في ليبيا

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - بحث وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي الاثنين 22 أفريل 2019 بمقر الوزارة مع الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسّان سلامة، أخر تطورات الوضع في ليبيا والسبل الكفيلة بوضع حد للتوتر العسكري الدائر حاليا بعدد من مناطق ليبيا وخاصة العاصمة طرابلس.
ودعا وزير الخارجية مجددا كل أطراف النزاع في ليبيا غلى وقف إطلاق النار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والعودة واستئناف المسار السياسي الكفيل وحده بالتوصل إلى حل سياسي توافقي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وذكر الوزير في هذا الصدد بالاتصالات التي أجراها مع مختلف اطراف النزاع في ليبيا وبالخصوص المشير خليفة حفتر، في إطار الجهود التي تبذلها تونس لبحث سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار يمكن من حقن دماء الليبيين.
من ناحية أخرى نوه وزير الخارجية بالجهود التي يبذلها السيد غسان سلامة من أجل إيقاف النزاع الدائر في ليبيا وحث مختلف الأطراف إلى توخي الحوار والتفاوض لإيجاد حل توافقي للأزمة في بلادهم.
من جهته أكد الدكتورغسان سلامة حرص البعثة الأممية للدعم في ليبيا على مواصلة العمل من أجل استئناف المسار السياسي وفق الخطة الأممية، رغم الصعوبات، مشددا على أنه لا يمكن فرض أي حل في ليبيا في غياب إرادة الليبيين أنفسهم.
وجدد المبعوث الأممي التعبير عن خالص شكره وامتنانه للدعم المتواصل الذي ما فتئت تقدمه تونس لبعثة الأمم المتحدة ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي لمساعدته على تجاوز أزمته الحالية.
ودعا وزير الخارجية مجددا كل أطراف النزاع في ليبيا غلى وقف إطلاق النار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والعودة واستئناف المسار السياسي الكفيل وحده بالتوصل إلى حل سياسي توافقي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وذكر الوزير في هذا الصدد بالاتصالات التي أجراها مع مختلف اطراف النزاع في ليبيا وبالخصوص المشير خليفة حفتر، في إطار الجهود التي تبذلها تونس لبحث سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار يمكن من حقن دماء الليبيين.
من ناحية أخرى نوه وزير الخارجية بالجهود التي يبذلها السيد غسان سلامة من أجل إيقاف النزاع الدائر في ليبيا وحث مختلف الأطراف إلى توخي الحوار والتفاوض لإيجاد حل توافقي للأزمة في بلادهم.
من جهته أكد الدكتورغسان سلامة حرص البعثة الأممية للدعم في ليبيا على مواصلة العمل من أجل استئناف المسار السياسي وفق الخطة الأممية، رغم الصعوبات، مشددا على أنه لا يمكن فرض أي حل في ليبيا في غياب إرادة الليبيين أنفسهم.
وجدد المبعوث الأممي التعبير عن خالص شكره وامتنانه للدعم المتواصل الذي ما فتئت تقدمه تونس لبعثة الأمم المتحدة ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي لمساعدته على تجاوز أزمته الحالية.
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Par:kamelnet ( )
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