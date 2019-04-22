باجة: مداهمة مخزن عشوائي وحجز 3500 لترمن الزيت وكميات من السكر

Lundi 22 Avril 2019
وات - تمت يوم الاحد مداهمة مخزن عشوائي باحواز مدينة باجة وحجز 3500 لتر من الزيت المدعم و125 كيسا من مادة السكر .
وبين يسري الدمرجي المدير الجهوى للتجارة لمراسلة"وات " بالجهة ان مداهمة هذا المخزن تندرج فى اطار مراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة مفيدا بان عملية المداهمة تمت بالتنسيق مع عناصر الحرس البلدى .
كما افاد بانه تم تحرير مخالفة اقتصادية تتعلق باستغلال مواد مدعمة لاغراض صناعية وتجارية .
وبين يسري الدمرجي المدير الجهوى للتجارة لمراسلة"وات " بالجهة ان مداهمة هذا المخزن تندرج فى اطار مراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة مفيدا بان عملية المداهمة تمت بالتنسيق مع عناصر الحرس البلدى .
كما افاد بانه تم تحرير مخالفة اقتصادية تتعلق باستغلال مواد مدعمة لاغراض صناعية وتجارية .
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