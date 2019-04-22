باجة: مداهمة مخزن عشوائي وحجز 3500 لترمن الزيت وكميات من السكر

Lundi 22 Avril 2019



وات

- تمت يوم الاحد مداهمة مخزن عشوائي باحواز مدينة باجة وحجز 3500 لتر من الزيت المدعم و125 كيسا من مادة السكر .وبين يسري الدمرجي المدير الجهوى للتجارة لمراسلة"وات " بالجهة ان مداهمة هذا المخزن تندرج فى اطار مراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة مفيدا بان عملية المداهمة تمت بالتنسيق مع عناصر الحرس البلدى .كما افاد بانه تم تحرير مخالفة اقتصادية تتعلق باستغلال مواد مدعمة لاغراض صناعية وتجارية .